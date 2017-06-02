特朗普推迟搬迁驻以使馆 国际新闻

（华盛顿2日综合电）美国总统特朗普已决定扭转竞选承诺，不把美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷。特朗普正试图重启以巴和平进程，这样做避免了采取挑衅的行动。

随着作出决定的最后期限逼近，特朗普周四延续前任总统们的政策，签署一项为期6个月的放弃书，延迟美国国会在1995年通过将使馆迁往耶路撒冷的法案。

1967年的6日战争，以色列武力夺取东耶路撒冷和西岸地区，将之并吞入以色列内。耶路撒冷目前处于以色列的实际控制之下。耶路撒冷地位问题始终是以巴和谈的关键问题之一，至今悬而未决。至今没有国家将大使馆设在耶路撒冷。

耶路撒冷位于地中海和死海之间，是犹太教及基督教等亚伯拉诸教的圣地。外界一直相信，一旦美国同意将大使馆搬迁，意味其认同耶路撒冷是以色列的领地。

上周在耶路撒冷欢迎特朗普的以色列总理内塔亚胡，对特朗普的决定表示失望，但表明仍然重视特朗普的支持。

巴勒斯坦领导层对特朗普的决定松一口气，指有关决定“为和平缔造了契机”。

今年5月22日至23日，特朗普先后访问以色列和巴勒斯坦，他还成为首位访问哭墙的在任美国总统。不过，白宫官员对媒体吹风时表示，这并不意味特朗普承认耶路撒冷是以色列领土。

FBI前局长高铭下周到国会作供

联邦调查局（FBI）前局长高铭将于下周四到国会，向调查俄罗斯涉嫌干预美国去年总统选举的参议院情报委员会作供。

特朗普上月把高铭撤职，指他处理调查希拉莉电邮的手法有问题，但反对者怀疑，他把高铭撤职，是意图阻止对俄罗斯的调查，因调查亦涉及探究克里姆林宫和特朗普团队之间是否可能勾结。

据报高铭写下备忘录，讲述特朗普今年1月和3月跟他交谈，游说他停止“通俄”调查，而高铭没有否认有关备忘录的存在，预料作供时他会被问及个中情况。

CNN周三引消息人士说，高铭可能会在作证中谈到自己和特朗普的私人谈话，证明特朗普向他施压，终止对白宫国家安全顾问弗林去年大选期间与俄罗斯往来的调查。