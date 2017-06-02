日获美提供技术 大型监控恐成常态 国际新闻

（华盛顿2日综合电）美国中央情报局（CIA）前特工斯诺登近日在俄罗斯莫斯科接受日本传媒访问，强调他泄露的文件全部属实，证实美国国家安全局（NSA）曾向日本提供绝密的讯息监控系统，他又认为日本正在审议的“合谋罪”法案，势令大规模监控常态化。

斯诺登称，NSA向日方提供了被称为“XKEYSCORE”的大规模监控邮件及通话等的监控系统。该发言间接证明日本政府具有大量监控个人邮件及通话等的能力。斯诺登警告，目前在日本参院审议写进“合谋罪”宗旨的《有组织犯罪处罚法》修正案，将正式认可大规模收集个人信息。

美国网络媒体“Intercept”4月公开了据称是斯诺登曝光的2013年4月8日的一份文件，内容为使用提供给日本的“XKEYSCORE”，NSA要员向上层要求在日本实施训练。上月29日在日本参院全体会议上，日本首相安倍晋三表示该文件“来历不明”，不予置评，然而斯诺登强调，有关文件是真的，又指美国政府也承认泄露的文件的真实性，只有日本政府不承认，十分愚蠢。

就合谋罪一事，斯诺登指这是日本大规模监控的开始，而且将成为常态。他又对联合国特别报告员对法案表达关切一事表示赞同。