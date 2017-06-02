【马尼拉云顶世界遇劫】 闯赌场扫射点火 枪手自焚亡 36死75伤 国际新闻

（马尼拉2日综合电）菲律宾马尼拉云顶世界度假村当地周五凌晨零时许，有人开枪并发生爆炸，惊动大批荷枪实弹的军警和救护车到场应变。事发后不久，极端组织“伊斯兰国”（IS）承认责任，声称是其“孤狼士兵”所为；不过，当地警察总长其后则指未有确切证据显示本次事件是恐袭，声称是一宗抢劫筹码的劫案，涉事的只有一名枪手。到早上警方宣布，枪手已经自焚身亡，并相信枪手在赌场内点火后导致另外36人窒息身亡。事件中另有约75人受伤，包括一名被枪手射伤腰部的警卫，另大多数人是在逃生时遇上人踩人受轻伤。

案发在当地时间周五凌晨零时过后不久，传媒报道度假村的2、3楼传出连串枪声及爆炸声，度假村建筑物冒烟，大楼内亦起火。据报是有黑衣枪手闯入开枪，亦有指有施袭者在赌场泼洒易燃液体，赌桌起火，有游客面部熏黑。

度假村一名职员表示，有酒店住客听到有人高呼“伊斯兰国”，客人边尖叫边逃走，亦嗅到有浓烟的味道，他们之后决定逃到停车场。而在他们逃出停车场之前，听到枪声大作，亦看见地下有浓烟冒出。另有目击者称，有人在逃生时从二楼的自动电梯和露台跳了下来，因而伤势严重。

警员、消防车、持重型枪械及身穿防弹衣的军警及军车等，在凌晨1时30分左右抵达现场应变，救护人员把伤者抬上救护车。度假村位于尼诺伊阿奎诺国际机场附近，警方封锁了机场附近的范围。云顶世界度假村亦在官方脸书证实有枪手闯入，度假村现已封锁，并称会尽力确保游客安全。

IS博乱认恐袭

案发后不久，一个与IS有关的菲律宾武装组织声称，事件是IS“孤狼士兵”发动的恐袭，该组织每日都提供有关菲南棉兰老岛马拉维政府军与伊斯兰武装组织冲突的新闻。

但菲律宾警察总长罗沙称，事件看来是一宗劫案，并无确切证据显示是恐袭。罗沙说，翻查闭路电视相信涉案的枪手只有一人，他是一名白人，手持M4步枪，抢去了赌场的筹码、射毁了LED屏幕，也淋汽油烧毁了赌桌；枪手之后再到一间摆放筹码的储物房，把筹码载满背囊后，走到楼上的酒店区，之后逃逸。罗沙称，如果是恐袭，枪手会射杀所有在场的赌客，但他没有射伤人，也没有人质被挟持。警方又称，事后找到枪手的背包，内有价值1.1亿披索（约94万令吉）的筹码。

到早上7时左右，警方宣布枪手被警方击毙，约1小时后改称，相信枪手是在酒店房间，用厚毡包裹自己，然后淋上汽油自焚身亡。

较早之前，美国总统特朗普亦收到有关马尼拉发生“恐袭”的消息，他在公布退出巴黎气候协定的记者会上，对事件表示伤感，又称会密切留意情况。