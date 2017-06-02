【马尼拉云顶世界遇劫】枪手操英语 疑自焚遗体焦黑 国际新闻

（马尼拉2日综合电）警方指疑犯貌似外国人，约1.8米高，说英语，又在他携带的袋中找到1.1亿披索的筹码。警方又指，没有证据显示事件属恐袭，估计疑犯可能在赌场输大钱，因而劫筹码，亦可能“完完全全是名疯子”。

马尼拉大都会警察总长阿瓦尔德表示，警方在度假村五楼的510号房间发现疑犯的遗体，他疑把自己包裹在淋有汽油的毛毯中引火，尸体焦黑难以辨认。事发时，疑犯把汽车泊在二楼，然后持步枪迳自闯入赌场，门口的守卫看到持械疑犯后立即跑掉。

菲律宾国家警察总长罗沙则表示，当时疑犯未有理会保安的查问，亦未有伤害该保安，直接前往赌台处。他呼吁民众毋须恐慌，强调并非恐袭，但未有解释疑犯为何可携带汽油及步枪闯入赌场，亦没提供不涉恐袭的确实证据。

酒店职员称枪手图烧赌桌

有酒店员工表示，他在事发时看到至少一名枪手闯进酒店内，并企图在赌桌上放火，其后便迅速离开赌场范围。

酒店员工奥丹沙向传媒表示，他看到至少一名枪手走到位于二楼的赌场，并在里面开枪，但相信他不是针对赌客，因为枪手入内后便冲向紧急出口。他又表示，相信有多名枪手行事，因为他到处也听到有枪声。

从游客拍下的照片可见，大批旅客聚集在酒店大堂，亦有脸部遭熏黑的旅客，坐在地上等待救援。亦有人拍到救护人员入内拿起担架床救出伤者的一幕，可见气氛相当紧张。

开幕8年 酒店属一站式度假村

马尼拉云顶世界位于马尼拉的帕赛市，位处阿奎诺国际机场三号客运大楼对面，是云顶香港之联营公司达富来国际集团发展的大型综合娱乐城，也是马尼拉首个大型一站式综合度假村，2009年8月开幕。马尼拉云顶世界有包括美星酒店（Maxims Hotel）在内的四间酒店、高级购物中心、四间戏院及一间歌剧院，亦有菲律宾最大的赌场。