R系列车牌收入1450万 玻陆交局605推RR车牌 北马新闻

（加央2日讯）玻璃市陆路交通局2年内推出4个R系列车牌，即RM、RN、RP及RQ，并取得1450万令吉的收入。本月5日将再推出“RR”同双字母车牌，预计将能突破RM的710万令吉纪录!

玻州陆路交通局代主任玛哈兹尔指出，于2015年2月25日至3月10日推出的RM车牌，当时超过6000人参与竞标，其中由1507人标得并取得710万令吉收入。

“当中RM车牌“RM8”以29万7000令吉高价标夺得，创下玻州车牌竞标收入最高，也是最多人竞标的玻州车牌的记录。”

因此，他预计“RR”同双字母车牌，会得到比RM热烈的反应，因为特别且拥有特殊含义。RR 车牌将于6月5日早上8时开始竞标，至本月19日中午12时；接受竞标或注册的号码为“RR2”至“RR9999”。

他说，该RR招标车牌分为3组别，最贵的1至10黄金号码及最低1万令吉起跳；热门号码即2000令吉最底价出售；而特选号码的开价，则定在300令吉。

“RM”带动车牌销售

“RM”车牌带动玻璃市车牌销售，因原本每个字母需2至3年才能售罄。如今，陆路交通局单在2015年便“一口气”推出两个字母，即“RM”和“RN”车牌，接着2016年至2017年期间推出RP及RQ。

当中，共有853人竞标及376人取得的RN车牌总标价是280万令吉；共842人竞标及由315人标得的RP车牌，总标价为240万令吉；至于共732人竞标及320人标得的RQ车牌，总标价则是220万令吉。

RM车牌含“令吉”寓意

根据记录，玻州R系列车牌，从RA至RL，每一个字母至少需耗上2至3年的时间，才能全面售完。

不过，自从含有“令吉”寓意的RM车牌于2015年2月推出之后，一年内便顺利推出两个字母包括RN的车牌，显示玻璃市唯一两个字母的车牌，渐渐受到全国关注。

RA车牌至本月4日开放竞标的RP车牌，前后约40年。

避免不公争议 每人仅能标3车牌

玛哈兹尔表示，共有8699人参与竞标RM、RN、RP及RQ的心水车牌和号码，其中2533人成功标得，2年来为当局取得1450万令吉收入。

他提及，为避免出现不公平的争议，每一个人只能标得3个车牌。

他说，一张表格只能提供一次申请，所有表格可在各州陆路交通局办事处索取，或可上网下载，必须在本月19日中午12时之前，寄往玻州陆路交通局主任手中。

他补充，每个申请必须付一半款额作为抵押金。任何详情，可浏览玻州陆路交通局的脸书专页。