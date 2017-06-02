商场偷窥男被殴不治 5嫌犯延扣5天助查 北马新闻

（亚罗士打2日讯）商场偷窥男被围殴不治一案，警方于周五将5名嫌犯带上法庭再申请延扣5天，从6月3日起至6月7日，协助调查。

涉及該案件被逮捕的5名嫌犯分别为4男1女。4名男嫌犯当中有3名华裔男子及1名巫裔男子，而女嫌犯则为一名巫裔女子，他们年龄介于21岁至29岁，並在亚罗士打范围被警方逮捕。

其中2名年龄29岁及27岁的华裔男嫌犯，分别由林维勇及余永勤任代表律师，至于其他3名嫌犯代表律师是来自法律援助基金会。

5名嫌犯周五早上被带上亚罗士打第3推事庭申请延扣令协助调查，获高庭高级主簿官娜碧拉批准5天延扣，从本月3日起至7日。

警方援引刑事法典第302条文调查此案。

新闻背景

图对如厕女子不轨 男子遭围殴重伤不治

在5月28日下午约4时，一名31岁男子被指潜入米都某商场女厕企图对如厕女子不轨，女子发现该名男子后喊叫，反被男子捂住嘴巴企图阻止她高喊，女子反抗却被男子以脚踢肚子，女子的尖叫声随即惊动商场的公众及店员，众人围殴该男子，男子因此重伤入院，陷入昏迷状态，情况危急，并于5月30日中午被宣告重伤不治。

被围殴的男子是来自双溪铅港口路甘榜登雅，男子的胞姐看到其弟弟被围殴的短片后深感不满也报警。

随后警方援引刑事法典第302谋杀条文调查此案，并在亚罗士打范围逮捕5人包括一名女子，以作进一步调查。