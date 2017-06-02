茶叶包装跨国贩毒 警起值163万毒品逮6人 北马新闻

（槟城1日讯）跨国贩毒集团试图以茶叶包装蒙骗执法单位，武吉安曼战术情报行动组与槟州肃毒组展开联合行动，起获市价163万令吉的毒品及逮捕6本地男子。这批庞大数量的毒品，如果流入市场，可毒害10万人。

武吉安警察总部曼肃毒组助理总监祖基菲里周五偕同武吉安曼肃毒组情报与行动小组主任峇都玛以及槟州肃毒组主任麦都召开记者会时指出，武吉安曼战术情报组（STING）与槟州肃毒组在5月1日下午5时45分至晚间10时15分展开行动，在威北及威南地区逮捕6名本地男子及搜查出相关毒品。

他说，警方在5次的搜捕行动中，分别在其中2人的住家起获毒品，同时也在其中1人贩毒期间将其逮捕，共搜获市值约163万令吉的毒品，其中包括21公斤冰毒、7800粒摇头丸及18克大麻，相信是用于本地及印尼市场。

他指，该集团由6名年龄介于21岁至45岁的嫌犯组成，分别为3名印裔及3名巫裔，其中3名印裔嫌犯为36党党员。6人均是商人且均有毒品及刑事前科，其中一人尿液检验则呈阳性反应。

“这个集团在今年初开始活跃，而警方在掌握足够情报后便展开行动。”

他表示，这个贩毒集团的毒品来源自金三角，并且为了掩人耳目而使用茶叶包装，但仍难逃法网。警方同时也充公现金、2辆汽车及3辆重型摩托车等，共27万6000令吉。

他强调，行动的成功不是搜获多少毒品，而是可以避免这些毒品流入黑市，避免近10万人遭毒品祸害。

他指，6人将被延扣7日至6月7日，警方将援引1953年危险毒品法令第39B调查此案，一旦罪成将被判处死刑。