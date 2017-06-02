遭准表姐夫利诱 川女被骗到无锡卖淫 国际新闻

(成都2日综合电)四川一名谢姓女子今年4月初被前男友兼准表姐夫林男欺骗，带到江苏无锡卖淫。谢女事后感到后悔，便趁林男与友人赌博时，逃到派出所求助。虽然林男落网后，企图砌词狡辩，但被警方一一识破，目前包括林男在内，3名涉嫌介绍他人卖淫的嫌犯均已被刑拘。

事发于4日4日凌晨，谢女突然到张泾派出所求助，声称遭人欺骗卖淫。谢女表示，她早前曾与林男交往，但林男其后“看上”其表姐，两人便分手了。岂料前段时间，林男突然重新联络谢女，声称要带她到无锡“见见世面”，又向她承认只要帮忙看店，便可获每日300元人民币(约189令吉)的报酬，年轻的谢女不疑有诈，便随林男来到无锡。

然而，两人3月底抵达无锡后，林男以“生意突然发生变故”为由，要求谢女帮忙卖淫赚钱。担心林男突然翻脸的谢女，只好答应林男的要求，结果短短2日内，谢女便被安排接了6名客人。直至来到无锡的第5日凌晨，无法忍受的谢女便趁林男不留意，逃到派出所求助。

当民警准备安顿谢女，并展开调查时，林男竟自行跑到派出所“求助”，声称谢女“离家出走”。按林男的说法，他和谢的表姐正值谈婚论嫁阶段，本来要送谢女到无锡的工厂上班，未料谢女闹脾气出走，又指谢女交上一名“坏朋友”学坏了，希望警方帮忙。

面对两人说法不一，民警决定展开调查。结果民警在谢女指认下，在当地一旅馆的闭路电视画面中发现，谢女曾随一名孙姓女子到该酒店，并与一名陈姓男子开房。调查途中，孙女更主动联系谢女，声称“有客人上门”，民警见机不可失，便展开抓捕，将孙女抓获归案。

孙女落网后，如实供认了曾介绍他人卖淫收取提成的犯罪事实。虽然林男此时已逃回四川，不过在当地警方协助下，无锡警方迅速把林男抓捕归案。