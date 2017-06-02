警破缅籍人贩组织 11罗兴亚人获救（视频） 国内新闻



（吉隆坡2日讯）缅甸人压迫缅甸人！警方侦破一个缅甸籍贩卖人口组织，救出11名遭贩卖的罗兴亚受害者。

警方是在首都罗爷街（Jalan Hang Kasturi）一间店铺，拘捕6名涉嫌进行贩卖人口交易的缅甸籍男女，救出11名被囚禁的罗兴亚受害者。

这11名受害者分别为两名男子、7名男童和两名女童，年龄介于10至20岁。

警方在行动中，起获买卖记录簿、多部手机及总值1万2400令吉现金；6名落网疑犯年龄介于25至30岁，其中两人是买家，两人是看守员。

金马警区副主任哈比比警监星期五召开记者会时说，该警区的反伤风化、肃赌及私会党取缔组与肃毒组两支警队，于星期四上午展开突击行动。

他说，根据警方初步调查，这个贩卖人口组织已活跃约5年，是以1200至1500令吉不等，售卖这些受害者予在本地进行生意的缅甸人，以充当不同行业如餐馆的劳工。

他指出，另有6名受害者已在警方的取缔行动前，已被贩卖予买家，惟警方会根据交易记录，追查这些受害者的下落。

“警方调查发现，贩卖人口组织在贩卖受害者前，首先北上与当地的代理人接洽，然后再把受害者以内陆方式，非法带入首都。”

哈比比说，这些受害者都是被他人拐带，或是中介以就业机会诱骗，沦为人口贩卖的受害者。

他说，17名受害者分别于5月26、30日及本月1日，分阶段被带来本地，然后囚禁在住家里，等待买家来选购。

哈比比说，警方将援引2007年反贩卖人口和反贩运移民法令（ATIPSOM）第14条文调查此案，6名嫌犯也会被带往法庭申请延长扣留。

他呼吁公众，若有贩卖人口或剥削儿童的相关情报，请立即通知警方，以杜绝贩卖人口的活动。