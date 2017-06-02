云南驴友独攀苍山失联 226人登山搜6日未果 国际新闻

（昆明2日综合电）云南大理一名62岁的杨姓男子，上周三与另外两名驴友相约攀登苍山，途中与两人意见不合，在装备不足的情况下执意登顶，未料自此便失去联系。截至昨日，当地政府已派出18批、共计226名救援人员上山搜索，惟仍未发现杨男的行踪。目前，搜救工作仍在继续。

据其中一名化名“丑瓜”的驴友忆述，当日早上7时许，他与杨男与另一名朋友会合后，便驾车到苍山山脚，从北向南开始攀登。至当日下午5时左右，三人已接连登上莲花峰、白云峰，及鹤云峰3个海拔达3000米以上的山峰。惟此时，三人却就是否继续前行出现分歧，杨男坚持继续走往三阳峰，并称只需1至2个小时即可到达；而他与另一名驴友则决定回到山下等待，而当时山上已下起细雨，手机信号时有时无。

结果“丑瓜”两人在山下一直等待，到了当晚10时却仍无法联络杨男，而在约定的地点亦不见杨男的踪影。两人感情况不妙，随即驾车驶进山中搜索，又联络杨男的家人，及向警方和当地的驴友组织求援。而当地的登山者及警方获悉后，亦即展开搜索，可惜至今仍毫无收获。

“丑瓜”表示，杨男的年纪虽然较大，但体能却是三人中最好，且有丰富的独自登山经验。不过由于当日三人是打算早登晚归，故只带上简单的装备及少量食物，在补给上并不足够。另有登山爱好者分析，从鹤云峰前往三阳峰至少需3个小时的时间，杨男或是错误估计路程，导致发生了意外。