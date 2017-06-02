丈夫意外毁容 妻子不离不弃 国际新闻

本来样子俊朗的李庆阳因工业意外毁容。

李庆阳3年前毁容，但妻子仍不离不弃。

(郑州2日综合电)河南濮阳男子李庆阳3年前因一场工业意外，导致全身95%重度烧伤，本来样子俊朗的他更因此毁容。然而，妻子兰金茹未有因此嫌弃他，并坚持不离不弃，一直陪伴李庆阳治疗，更把他带出困境。李庆阳夫妇接受中国媒体采访的片段，近日在网上疯传，更感动万千网民。

“当时看见我(的样子)真的受不了，当时确实我出门看到那样，出门都不敢出，(但)她(妻子)说：‘你怕啥？我还不嫌弃你呢？你害怕什么？’”。

李庆阳忆述，得知自己毁容后一度接受不了，更因别人用“异样的眼光”看他，令他不愿离家，幸获至今已结婚6年的妻子从旁鼓励，细心开导和照顾，他才能走出阴霾，重拾自信。

不过，妻子兰金茹透露，她也曾有软弱的时候，每次看到丈夫在病房内换药“痛得要哭”，她亦站在门外默默流泪。然而，兰金茹始终对丈夫不离不弃，直言：“结婚的时候都发过誓言的，无论健康和疾病都对他不离不弃。咱们既然都发过这个誓了，两个人也是有感情的，为了爱为了这个家庭，虽然他变成这个样子，但从来没嫌弃过他”。