南北大道上逆行 司机自首延扣4天 国内新闻

（新山2日讯）昨日在古来南北大道逆行的轿车司机今日凌晨向警方自首，他将被延扣4天助查。

柔州交警执勤警官依布拉欣今日表示，该轿车司机是一名29岁印裔男子，他今日凌晨1时10分，到古来警区交警组自首。

他说，该男子随后被扣押在该警区，今早被带往古来推事庭申请延扣。该申请较后获得推事阿末法立批准，嫌犯将从今日起被延扣4天，至5日助查。

他指出，警方援引1987年陆路交通法令地42（1）条文（鲁莽驾驶）调查。一旦罪成，可被判监禁不超过5年和罚款不超过5000令吉但不超过1万5000令吉。

该起逆行事件是昨日在古来南北大道第34公里处发生，当时，该男子驾驶一辆吉隆坡注册的第二国产车迈威轿车该路段逆行。

其他道路使用者发现该车辆逆行后，纷纷鸣笛提醒，迎面驶来的驾驶者，则纷纷闪避该逆行轿车，险象环生。

另外，古来警区主任拉萨表示，该男子来自彭亨，住在巴西古当。

他说，事发时，该男子独自驾驶。

“男子毒品尿检呈阴性，血液检测结果将在近日出炉。”