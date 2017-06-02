背小三骂名还被公司棒打鸳鸯 何雁诗惊传醉后割腕 娱乐新闻

（香港2日讯）据台湾中国时报报道，香港歌手何雁诗最近因演唱TVB电视剧《不懂撒娇的女人》主题曲《我不会撒娇》，再度受到瞩目，昨晚惊传“醉后割腕”住院，但她于晚间11时左右对港媒否认割腕一事，不过后来又传出另一版本，指她因为经纪公司“棒打鸳鸯”才会喝酒出事。

何雁诗和男友郑俊弘的感情一直不被看好，早前郑俊弘因甩掉未婚妻被封“世纪贱男”，何雁诗则背上“抢人未婚夫”恶名，不过2人压力越大就越反抗，除了于机场十指紧扣公开认爱，现在更传出同居，让双方经纪公司老板相当愤怒，认为2人和公司对着干。

据港媒报道，经纪公司再度向2人施压，直说他们处理感情事失当，而昨晚也传出早前已认患有情绪病的何雁诗终于压力过大，借酒浇愁，所以才会“醉后割腕”至见红。报道更指出，事发时她男友也在场，紧急将她送医，治疗后已出院回家休息。

何雁诗事后回应媒体：“我没事呀！”更说传闻不真实，不会回应，感谢媒体关心。至于传说她喝醉酒，何雁诗也否认：“不知为什么有这样的谣言，不会再回应啦，谢谢。”至于与郑俊弘感情？她再度回应：“没事，谢谢关心！”