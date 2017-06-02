简单料理 好评连连 吃货｜厨趣

报道：李毓琪

摄影：董坤铭

回溯十几年前，西餐在槟岛仍然十分稀贵。Salsas Restaurant率先推出超值午餐优惠，凭借高品质的平价餐点迅速上位，灿烂绽放一段美丽花季，不仅每日高朋满座，适逢节庆日子更是一位难求……

主攻平价料理

物换星移，如今，Salsas Restaurant早已搬离乔治市区，驻进葛尼百丽宫商场。

我们循着指示牌，左弯右拐，终于找到传闻中曾经风风火火的餐厅。下午时分，零星客人依然正在用餐，氛围舒适宁静，隐隐透着悠闲情调。翻看菜单，午间套餐多不胜举，价位由18令吉50仙起，随餐附赠汤饮及甜品。若你是日日外食的上班族们，能有机会享受如此优惠，肯定倍感窝心。

十几分钟一晃而过，奶油意面悄然上桌，淡粉色泽卖相颇佳，口味亦有水准。尝了一口，意面韧性尚足，烤鸡上层的核桃蘑菇佐料更综合了较为稠密的奶油气息，绝对是本地市场罕见的正宗西洋风味。

舍弃高档餐厅光环，Salsas主攻平价料理。老板游历德国长达10年，磨练出一身精湛厨艺，从餐点设计、摆盘、味道……，各种细微末节皆能感受到他对本业的热忱。客人身处其中，轻轻松松即可享受一顿美食佳肴。

友人不无缅怀地说，光临Salsas，并不纯粹只为食物，重温过去美好日子，也是频频造访的原因之一。

顺应饮食潮流

老板作风固然低调。然而，处在餐厅，很难不去注意这位一边走入厨房下达指示，一边奔走点餐，面容严肃且行事一丝不苟的男人。

餐厅能屹立不倒十几年，自有它的一套法则。老板不仅擅长观察市场，也会求新求变，懂得顺应饮食潮流，更重视客人的需求，经常整合出新颖的餐点，迎合市场之余，依旧保留独特风味。

亲身体验一番，感觉Salsas食物貌不惊人，实则暗藏玄机，如眼前一盘四处可寻的蒜香海鲜意大利面，拌入些许黑松露酱，香气立刻显得浑厚浓郁。这类惊喜花样层出不穷，全因老板坚持身为一名厨师的专业性，“作为厨师，在讲求做菜的效率之余，广泛涉猎烹饪知识也是工作职责！”

获食评家赞赏

昔日风光历历在目，Salsas却由乔治市区中心退下，“槟城入遗之后，饮食定位有所转变，本土美食当道，市场更是迅速崛起大量风格迥异的餐厅、咖啡馆、酒吧、连锁品牌……，选项增多，自然造成不同形势。”

长期经营餐厅，又带给自身怎样的收获？“顶级厨师亲自光临，美食评荐专员赞赏餐厅食物，甚至向人推荐Salsas，都是餐厅最大成就。”说着，老板取出手机，想要分享知名大厨亲临其餐厅庆生的照片，谁知铃声大作，是老主顾捎来电话预定周末位子，加码央求老板为他构思特别菜单。

经历时光冲刷，味道化成一种媒介，联系某段历史，连接某种情怀。我想，岁月纵然无情，却未必留不住一间令人徘徊流连的餐厅……

1. Mexican Platter – RM39

墨西哥式拼盘，烤玉米片铺满鸡肉碎与各式材料，自制番茄莎莎清爽开胃，一口下去，口感酥脆饱满，瞬间激发食欲！

2. Salmon Spinach Lemon Sauce – RM28

柠檬调汁清新提味，升级三文鱼肉层次。切片茄子、节瓜、柠檬、番茄经焗烤后，渗出精华后又吸允调汁，变幻繁多的口味是亮眼之处。

3. Lamb Ribs – RM38

羊腿以文火炖煮，肉质酥烂，淋上香郁酱汁，十分诱人！

4. Black Truffle minced Seafood Alio-Olio – RM32

面条口感掌控完美，黑松露香气贯穿其中，隐隐衬出海鲜的鲜甜味。

5. Baked Chicken Top with Walnut & Mushrooms, served with Penne & Spinach in cream sauce – RM25

鸡肉略干，意面奶油味道浓郁，特制的核桃与蘑菇佐料则带柠檬酸气，整体表现均衡。

6. Grilled Barracuda Fish Top with Spicy Pineapple Salsas, served with Pilaf Rice – RM25

鱼肉扎实不具腥气，搭配集酸甜辣于一身的凤梨莎莎相当合味。另外，自家炮制的酸菜巧妙遮掩芝麻叶的生涩，可见心思。唯饭稍显干硬，美中不足。

7. Creme Brulee – RM12

焦糖薄脆，布丁做得又嫩又滑，果仁酥香与香草奶味细致相连，入口轻盈，不腻。

8. 餐厅全天供应红酒，吸引许多商场顾客前来小酌。

价格仅供参考