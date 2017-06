简单料理 好评连连 吃货|厨趣

报道:李毓琪

摄影:董坤铭

回溯十几年前,西餐在槟岛仍然十分稀贵。Salsas Restaurant率先推出超值午餐优惠,凭借高品质的平价餐点迅速上位,灿烂绽放一段美丽花季,不仅每日高朋满座,适逢节庆日子更是一位难求……

主攻平价料理

物换星移,如今,Salsas Restaurant早已搬离乔治市区,驻进葛尼百丽宫商场。

我们循着指示牌,左弯右拐,终于找到传闻中曾经风风火火的餐厅。下午时分,零星客人依然正在用餐,氛围舒适宁静,隐隐透着悠闲情调。翻看菜单,午间套餐多不胜举,价位由18令吉50仙起,随餐附赠汤饮及甜品。若你是日日外食的上班族们,能有机会享受如此优惠,肯定倍感窝心。

十几分钟一晃而过,奶油意面悄然上桌,淡粉色泽卖相颇佳,口味亦有水准。尝了一口,意面韧性尚足,烤鸡上层的核桃蘑菇佐料更综合了较为稠密的奶油气息,绝对是本地市场罕见的正宗西洋风味。

舍弃高档餐厅光环,Salsas主攻平价料理。老板游历德国长达10年,磨练出一身精湛厨艺,从餐点设计、摆盘、味道……,各种细微末节皆能感受到他对本业的热忱。客人身处其中,轻轻松松即可享受一顿美食佳肴。

友人不无缅怀地说,光临Salsas,并不纯粹只为食物,重温过去美好日子,也是频频造访的原因之一。

顺应饮食潮流

老板作风固然低调。然而,处在餐厅,很难不去注意这位一边走入厨房下达指示,一边奔走点餐,面容严肃且行事一丝不苟的男人。

餐厅能屹立不倒十几年,自有它的一套法则。老板不仅擅长观察市场,也会求新求变,懂得顺应饮食潮流,更重视客人的需求,经常整合出新颖的餐点,迎合市场之余,依旧保留独特风味。

亲身体验一番,感觉Salsas食物貌不惊人,实则暗藏玄机,如眼前一盘四处可寻的蒜香海鲜意大利面,拌入些许黑松露酱,香气立刻显得浑厚浓郁。这类惊喜花样层出不穷,全因老板坚持身为一名厨师的专业性,“作为厨师,在讲求做菜的效率之余,广泛涉猎烹饪知识也是工作职责!”

获食评家赞赏

昔日风光历历在目,Salsas却由乔治市区中心退下,“槟城入遗之后,饮食定位有所转变,本土美食当道,市场更是迅速崛起大量风格迥异的餐厅、咖啡馆、酒吧、连锁品牌……,选项增多,自然造成不同形势。”

长期经营餐厅,又带给自身怎样的收获?“顶级厨师亲自光临,美食评荐专员赞赏餐厅食物,甚至向人推荐Salsas,都是餐厅最大成就。”说着,老板取出手机,想要分享知名大厨亲临其餐厅庆生的照片,谁知铃声大作,是老主顾捎来电话预定周末位子,加码央求老板为他构思特别菜单。

经历时光冲刷,味道化成一种媒介,联系某段历史,连接某种情怀。我想,岁月纵然无情,却未必留不住一间令人徘徊流连的餐厅……

1. Mexican Platter – RM39

墨西哥式拼盘,烤玉米片铺满鸡肉碎与各式材料,自制番茄莎莎清爽开胃,一口下去,口感酥脆饱满,瞬间激发食欲!

2. Salmon Spinach Lemon Sauce – RM28

柠檬调汁清新提味,升级三文鱼肉层次。切片茄子、节瓜、柠檬、番茄经焗烤后,渗出精华后又吸允调汁,变幻繁多的口味是亮眼之处。

3. Lamb Ribs – RM38

羊腿以文火炖煮,肉质酥烂,淋上香郁酱汁,十分诱人!

4. Black Truffle minced Seafood Alio-Olio – RM32

面条口感掌控完美,黑松露香气贯穿其中,隐隐衬出海鲜的鲜甜味。

5. Baked Chicken Top with Walnut & Mushrooms, served with Penne & Spinach in cream sauce – RM25

鸡肉略干,意面奶油味道浓郁,特制的核桃与蘑菇佐料则带柠檬酸气,整体表现均衡。

6. Grilled Barracuda Fish Top with Spicy Pineapple Salsas, served with Pilaf Rice – RM25

鱼肉扎实不具腥气,搭配集酸甜辣于一身的凤梨莎莎相当合味。另外,自家炮制的酸菜巧妙遮掩芝麻叶的生涩,可见心思。唯饭稍显干硬,美中不足。

7. Creme Brulee – RM12

焦糖薄脆,布丁做得又嫩又滑,果仁酥香与香草奶味细致相连,入口轻盈,不腻。

8. 餐厅全天供应红酒,吸引许多商场顾客前来小酌。

价格仅供参考