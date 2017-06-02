搞错两位Florence Goh身份 拉菲兹向吴秀梅致歉 国内新闻

（吉隆坡1日讯）搞错两位“Florence Goh”身份，人民公正党副主席拉菲兹向女商人吴秀梅（Florence Goh）致歉。

早前，拉菲兹误把吴秀梅错认为Godfrey集团董事Florence Goh，还指对方协助大马政府聘请美国总统特朗普前竞选助理希莉鲍嘉登为政治说客。

因此，拉菲兹今日特此发文告致歉，并表示会针对错误指认吴秀梅一事，负上全责。

“我已经确认来自CRT Insights科技有限公司的吴秀梅并非Godfrey集团的董事Florence Goh。”

早前拉菲兹表示，Godfrey集团已经向华盛顿的45集团支付了一笔费用，以协助大马政府聘请希莉鲍嘉登为政治说客，而45集团同时也是希莉鲍嘉登所持有。

莫名被“点名”的吴秀梅昨日也在首相署部长拿督斯里魏家祥的陪同下，召开记者会，澄清自身并非是拉菲兹口中的Florence Goh，和“美国说客”一事也毫无关联。

“我经营的是一家电脑软件公司，不是Godfrey集团的董事，而且我公司的地址也和拉菲兹所说的地址有出入。”

吴秀梅随后也促请拉菲兹立即澄清和道歉，否则不排除采取法律行动。