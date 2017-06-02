卫生总监：包括黄面粽子 1.9%食品样本含硼砂

（布城1日讯）卫生总监拿督诺希山医生说，该部在2010至2014年所抽取的4701个食品样本中，有90个或1.9%的样本含有硼砂，包括黄面和粽子。

他发表文告说，该部不间断采取执法行动对付在食品中使用硼砂的业者，且会持续加强监督市面上的食品，确保可安全食用。

本地中文报章早前报道，指槟城某业者售卖的粽子含有硼砂，然而，英文报章《星报》29日报道则指该名业者强调没有使用硼砂。

他强调，硼砂是一种防腐剂，一般用于控制虫害、家具业木材防腐、玻璃业及医药用途。

他指出，在1983年食品法令下，政府禁止使用硼砂作为食品防腐剂，在相同法令第13（1）条文下，任何提供或售卖有毒及危害健康食品者，一旦罪成，可罚款不超过10万令吉或监禁不超过10年，或两者兼施。

诺希山说，若对食品安全有疑问，可联络临近的县卫生局或州卫生局，或者通过网站http://moh.spab.gov.my，或食品素质及安全组脸书www.facebook.com/bkkmhq提出。