国阵耗900万建麦曼珍组屋 陈诠峰责行动党没兑诺 北马新闻

（北海1日讯）马华槟州组织秘书兼峇眼区会秘书陈诠峰博士抨擊行动党背弃信义，无法实现308及505竞选期间承诺，为北海麦曼珍青屋平民区居民原地重建。

他说，国阵失守峇眼惹玛州议席，但依旧以“以民为本”服务民众原则，造福人民。

他表示，国阵建设70单位麦曼珍人民组屋，是为了当初相信行动党答应在原地重建组屋而展开。

“然而505大选后行动党无法兑现诺言，反而是国阵为实现这70户人家“居者有其屋”的基本权益下，依然耗资约900万令吉兴建组屋。”

他透露，这项人民组屋工程原定在今年尾竣工，却因地下水管阻碍导致工程展延至明年3月才能完成。

他说，人民组屋将交回给槟州政府分配和分发，因而呼吁这70户人家一定要向槟州政府争取。

陈诠峰说，人民组屋每单位建筑成本约13万令吉，一般都不会高价出售，而是以124令吉月租方式租借单位。

“若有出售，价格也介於3万至3万5000令吉，而非以9万令吉通过特定管道购买组屋。”

他促请民众莫听信谣言，免误信空头而落得屋财两空。