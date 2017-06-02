斯里兰卡男子被控 以精神病需治为由缺庭 国际新闻

（墨尔本1日综合电）在马航MH128班机上闹事恫言要炸毁飞机的25岁斯里兰卡籍男子，周四下午在墨尔本推事庭被提控，不过被告以患有精神病急需治疗为由缺庭。

据报道，被告马克斯面对2项控状，被控企图闯入MH128驾驶舱及威胁在机上引爆炸弹，一旦罪成，可被判最高10年监禁。

被告的代表律师指出，其当事人申请在被扣留的同时接受治疗及特殊对待，他形容其当事人“容易受到伤害”。

推事询及被告“容易受到伤害”的原因时，律师说，其当事人担心他在扣留所的人身安全，并需要立即接受治疗。

不过，律师并未申请让被告保外候审，推事择定8月24日预审。

较早前，澳洲联邦警察总监迈克尔在记者会上表示，这起事件并非与恐怖主义有关，是一个孤立事件，警方相信这名男子患有精神疾病。

维多利亚州警察总监阿什顿说，上述斯里兰卡男子持着内有音乐扬声器的塑胶袋，声称持有爆炸物，企图闯入驾驶舱。

他说：“这名罪犯持有学生签证，在澳洲就读餐饮课程，目前居住在墨尔本的丹顿农。”

他说，该男子疑似患有精神病，在莫纳什医院的康復中心接受治疗，并在31日当天离开该康復中心。不过，由于他是自愿接受治疗，因此可自行离开康復中心。他在获准出院后便购买了机票，以乘搭当晚的班机离开澳洲。

他表示，审问结果显示上述罪犯与恐怖活动没有关联。

改代号MH128D飞返都门

（墨尔本1日讯）马来西亚航空公司航班MH128已改换代号为MH128D，并安排于当地时间星期四晚上8时（大马时间下午6时）从墨尔本机场起飞，回返都门。

马航星期四在一份声明中说，该航班将于大马时间周五凌晨2时35分飞抵吉隆坡国际机场。

不过，原有的MH128技术和机组人员将暂停运作该航班，直至另行通知。

“公司已委派一组新的机组人员将运作MH128D。”

部分行程紧迫的乘客则被安排乘搭MH148班机，于当地时间下午1时55分离开墨尔本。

文告说，马航今天共有三趟航班从墨尔本起飞，澳洲保安机构扫描了所有行李。

网上公布空管录音 揭MH128航班折返详情

网上公布了一段马航MH128班机的空管录音，进一步揭示有关航班折返的更多详情。

据《悉尼先驱晨报》报道，可以从一名男性的声音听到说:“我们有一名乘客企图进入驾驶舱”。

而《澳洲日报》报道指在录音大约3分钟以后，同一名男性的声音透露乘客声称有一个爆炸装置，“该名乘客试图进入驾驶舱，但已经被其他乘客制伏”。

不过，机师接着表示班机将会降落并接受检查。

报道此新闻的澳洲记者拉提卡也在她的推特上分享，指MH128的一名乘客对外界发布的照片显示，全副武装及蒙面的警察在班机降落后登上飞机。

推特用户@LazyAviator也上载一张照片，显示一名男子被制伏在地板上，其中一名机组人员在旁看守。该照片并没有透露其他细节，只标签了#MH128。