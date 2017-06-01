“一带一路·旅居文化”论坛揭幕 廖中莱：华裔坚持 让文化融入国家 国内新闻

（吉隆坡1日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱表示，大马华裔因为对母国文化的执着和坚持，最终把中华文化融入为国家文化的一部分。

他说，“旅居”主要是指“一个在另一个国家度过了很多年，却没有被同化的陌生人”，而旅居者只是居住在另一种文化之中，并没有强烈的意愿融入旅居国的文化。

但他认为，我国华裔先辈在国家独立时即进入了“旅居转型”阶段，以至我国华裔既没有被同化，但也不是陌生人。

“因为我们对母国文化的执着和坚持，最终让我们把中华文化溶入为国家文化的组成部分。”

他表示，这一路走来并不容易，但是我国华裔证明了母国文化认同与旅居国文化认同，是可以进行有机结合，这也正是让马华公会，始终主张采纳多元文化的原因。

廖中莱今日为“一带一路·旅居文化”国际论坛主持开幕时，如是表示。

另一方面，他表示，经过漫长岁月的沉淀，文明社会的秩序艰难地订立了下来，基本上就是讲求和平、自由、平等和谋取发展的权利。

但他认为，无论是冠冕堂皇的约法三章，抑或是不明文的潜规则，并不足以保证一方区域的长治久安，因为很多时候，权利的追逐被定格为此消彼长、此长彼消的零和游戏，“利害关系”几乎形成了国际社会无法逾越的沟坎。

然而，他表示，一带一路的横空出世，让我们看到了世界新格局的曙光。

他说，一带一路世纪工程，给国际社会提供了和平之匙、繁荣之匙、开放之匙、创新之匙和文明之匙。

“一带一路包含各种解决方案，可说是解决诸多问题的总钥匙，它即便不是万能钥匙，至少也是百合钥匙，而中国国家主席习近平就是铸造这串钥匙的总工程师。”

他举例，一些发展中国家因为资金不足导致生产力不佳，但中国透过低利息资源，让这些国家把金钱投入相关领域，带动国家生产力及发展。

廖中莱指出，一带一路提供了一个完善的平台，让沿线国家可以互学互鉴，互利共赢，通过共存共荣从根本上保障和平稳定，制造共赢共享，促成“我中有你、你中有我”的精诚合作。

他说，共商共建共享的原则是最公平不过的，这也是为何大家可以乐观展望它可以持久发展，永续经营。

他补充，一带一路是经过精心规划的跨洲大计，任何国家都可主动参与，这也意味着，千年之后成为美谈的一带一路是向世界开放，属于全世界。

他希望，今日参与论坛的学者，可以透过研究旅居文化，成为促进沿线国家旅游业的催化剂。

出席活动的包括马华总秘书拿督斯里黄家泉、马华副总会长拿督何国忠、马来西亚华人文化协会永久荣誉总会长戴小华、世界华文旅游文学联会会长潘耀明、中国驻马参赞马珈、赞助人丹斯里林玉唐、马中友好协会秘书长陈凯希等人。

签署合作意向书 共同协调推动两国活动

马华总秘书拿督斯里黄家泉表示，我国上个月已经与中国签署合作意向书，今后马来西亚的贸工部和中国发展及改革委员会将会设立秘书处，共同协调及推动两国在一带一路框架下进行的各项活动。

他说，中国政府承诺，在5年内向一带一路的成员国进口2兆美元价值的货品；提供1千5百亿美元的直接投资，及提供1万个奖学金让成员国的学生到中国留学。

他指出，“一带一路”不但会促进贸易与经济的交流，也会促进学术与文化和融合，同时会为未来全世界趋向全球化，及融合的积极方向。

黄家泉今日为“一带一路·旅居文化”国际论坛进行主旨演讲时，如是表示。

他说，预料随着两国签署的合作备忘录之后，两国将会开发更多新的领域合作，包括汽车、电子、机械人科技、航空科技等，并希望今后两国的贸易量可达到1千6百亿美元的价位。

他指出，马来西亚是一个较小的经济体，因此，必须设法融入更大的市场，才能为我国引进更先进的科技与知识。

他表示，“一带一路”的范围共有65个国家，44亿的人口，这是一个可以供我国人民发挥他们在经济、科技、学术及文化专长的平台。