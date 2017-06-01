联邦土地委员会高价出租校地 牵连逾20人居民反对 国内新闻

（甲洞1日讯）联邦土地委员会以高价出租增江国中（SMK Jinjang）2367平方米的校园保留地，并把该土地改造为商业用途，料超过20人受牵连，同时附近居民担心受影响，矢言反对到底。

增江国中（SMK Jinjang）2367平方米的校园保留地由于校方多年没有进行发展，目前有关土地已兴建一间房子和一间面档。房子部分，82岁的屋主在1982年开始入住，至今已有35年，目前里头住着4家人，共22人，年龄介于3岁至82岁。

他们在本月19日接到联邦土地委员会的信函，才知晓他们的土地已租给一家建筑公司长达3年，并从今年11月1日开始生效直到2020年10月31日。

发展陈列室小贩中心 每月租金是6000令吉

租用的土地位于增江国中操场的后方，该建筑公司将把土地发展成陈列室和小贩中心，80尺长x300尺宽的土地每月租金是6000令吉。

屋主发言人刘洪隆(58岁)表示，他们过去曾申请土地临时使用准证(TOL)，却遭土地局以只能作为学校用途驳回申请，因此若该土地用于学校用途，他们愿意离开；但若用于商业用途，则将反对到底。

遭口头要求8月前搬离

他今日在甲洞国会选区民政党协调员王胜龙的陪同下，在记者会上说，“我们住了这么多年都没有机会，现在却用于商业用途。”

此外，刘洪隆指出，这家建筑公司曾致函给他们和面档，告知该公司将租用土地，公司代表还口头要求他们在今年8月前搬离。

他不满说，他们没有房子，一时之间要他们搬离，要他们何去何从，况且他们至今未接获政府的正式通知要求他们离开，且还缴付了今年上半年的门牌税。

“虽然没有土地临时使用准证，但自1993年起，每年都有缴付逾90令吉的门牌税。”

他希望就此问题上，能够与政府有关当局商谈，并作出安排，安顿他们。

增中家协主席指应拒变质用途

增江中学家协主席刘健坤说，应该拒绝任何在国中土地保留地上，用作非学校用途的项目。

他补充，该校目前有逾2300名学生，培育许多优等学生，若兴建小贩中心，他担心会让学生分心并造成附近的道路狭窄和阻塞问题。

王胜龙说，他昨晚也作出一些调查，该土地注明只能作为学校用途，并促请有关方面“别打学校的主意”，同时他也发现该建筑公司于2015年的财务报告负资产达到60多万令吉。

他担心，一旦土地变成陈列室和小贩中心，将会干扰附近一带居民的生活，以及影响学校作业程序。

他认为，官员应该以民为本的方式处理事件，探讨有关土地是否适合作为陈列室和小贩中心。

为此，他将致函予土地局以及相关组织，要求土地局以学校利益为重，不该牺牲学校的利益。同时，他也会通知教育部。

“若有需要，我会致函予大马反贪污委员会（MACC），因为此事件涉及滥权的元素。”