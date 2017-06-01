充公猪毛刷早还商家 邱培栋要赖明忠交代 国内新闻

（马六甲1日讯）今年3月的州议会中，甲州团结及消费人事务委员会主席拿督赖明忠声称，早前被贸消局充公的猪毛刷等用品已经归还商家，昨日却发生有关充公品是羊毛制造，并且才退还给事主的事件，甲州议会反对党领袖邱培栋要求赖明忠清楚交代。

马六甲贸消局今年2月初充公一批近200枝疑是由猪毛制作的毛笔、水彩笔及漆刷后，经过检验证实为羊毛制造，于昨日在赖明忠及马六甲五金商公会领导的见证下，退还给两名商家。

邱培栋与甲州行动党政治教育主任王锦涌召开记者会，出示今年3月初举行的州议会会议记录，证实当时赖明忠已强调，有关充公品经归还给有关商家。

“全变羊毛论”混淆商家

“如果当初充公品已归还，为何昨日又出现猪毛刷变成羊毛制造，然后再退还给商家的情况？”

他透露，本身也就此事在5月11日通过电子投诉询问贸消部此事，上周接获官员来电告知，此事还在调查中，充公品仍在当局手上，并且还未确定会采取什么行动。

他说，从当初贸消局展开的检举行动中，都一直强调有关用品因为是猪毛制造才被充公，为何会变成拿到羊毛制造的用品？况且由始至今，都没有人提过，那些充公品不是以猪毛制，即表示当局也经断定有关物品含猪毛，为何今日又全变羊毛？

他指出，事件发生后经造成商家人心惶惶，如今猪毛刷变成羊毛刷，反而更引起商家混淆，因此赖明忠必须清楚做出交代。