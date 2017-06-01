主持清真理事会议 副首相：5个月批准966认证书 国内新闻

（布城1日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，伊斯兰发展局于今年首5个月批准了966张马来西亚清真认证书。

他说，伊斯兰发展局共接获977份申请，随后批准98.8%的申请。

他今天在首相署主持马来西亚清真理事会2017年度第二次会议后，如是表示。出席者包括各部长、政府首席秘书、总检察署、伊斯兰发展局及各州伊斯兰宗教理事会主席等 。

他说，为了促进我国的清真生态体系，政府将会在2018年至2020年期间，透过5项措施来提高我国的清真生态体系。

“这5项措施包括强化清真专业局，以栽培更多清真领域的专才；成立国际清真局，以协处理全球清真机构在清真认证的工作；成立清真国际研究学院；设立马来西亚清真研究机构以栽培清真工业的技术人员；成立清真革新与科技中心以发展清真工业的创意与革新。”

阿末扎希说，今天的会议也提到，政府扮演推动全球清真标准及认证的角色，因此大马清真理事会议决，今年开始，大马将领导回教国家标准和计量科学研究院（SMIIC）。

他说，科学工艺与革新部属下的马来西亚标准局将领导此研究院，并成为大马SMIIC所有活动的协调单位。

他续说，马来西亚清真理事会也同意在清真工业下，强化土著蓝图将与土著和谐转型议程及土著经济转型方向2.0互相协调。

他也说，今天的会议讨论范围包括马来西亚清真理事会至2020年的方向、在清真工业发展强化土著蓝图的措施、巩固马来西亚在国际清真认证的参与、改善我国在清真认证的传递服务程序、2017清真工业对话报告、草拟新的清真工业大蓝图等。