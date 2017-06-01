驾“修屋”罗里作掩饰 惯犯公然爬屋顶行窃 国内新闻

（新山1日讯）一名破门行窃惯犯日前以维修屋漏和水喉公司作为掩饰，从屋顶潜入一店屋行窃，取走约6万令吉的各类物品，而警方经过追查后，24小时内把嫌犯逮捕归案。

有关案件是上月29日中午时分在福莱苑发生。依斯干达布特里警区主任诺哈欣今日发文告说，警方于上月29日晚上11时35分左右接获一宗投报，一名华裔事主指当天下午1时外出到朋友家，于下午4时45分返回店屋楼上住家时，发现屋内遭人破门行窃，点算被偷走的物品后，损失约值6万令吉。

嫌犯24小时内落网

诺哈欣说，警方于前天根据线索追查后，在位于古来的一间房屋内，逮捕一名46岁华裔男子，并在屋内寻获事主被偷走的物品，包括手表、各类钱币、手袋、电脑和各种中药等。

他说，警方也充公一辆罗里和一把梯子。嫌犯干案的手法，是驾着印有维修屋漏和水喉服务字眼的罗里寻找下手目标和掩人耳目，然后使用梯子爬上屋顶，让邻居错以为维修屋漏，实则是潜入屋内行窃。

他指出，该名嫌犯共留下2项破门行窃的案底，经调查嫌犯也在依斯干达布特里和附近地区干下数宗破门行窃案，警方将援引刑事法典第457条文调查案件。

他也说，警方将延扣嫌犯4天助查案件，一旦嫌犯罪名成立，可被判入狱长达14年。