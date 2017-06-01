乔装装修工友劫老翁 华青认罪监4年打1鞭 北马新闻

（槟城1日讯）华青光天化日下假借要帮老邻居维修屋子，却抢走了对方1万5300令吉现金，畏罪逃跑近1年后才遭逮捕归案，原本今日案件开审，不过被告临时改口认罪，结果被判坐牢4年与鞭笞1下。

被告为现年38岁的刘志杰（译音）。他被控于2015年10月14日中午12时30分，在槟城爱莲玉一住家，抢劫一名77岁老翁的诺基亚手机、提款卡、退休人士卡，以及现金1万5300令吉，抵触刑事法典第392条文（抢劫）。

此条文下罪成者，将被判监禁最高14年，或罚款与鞭刑。

据案情显示，被告乔装为装修工友，声称要帮忙老翁维修屋子。被告在取得老翁信任获得进入屋子后，要求老翁打开楼上已上锁的房间，不过老翁不肯就范，结果被告一气之下用脚踢老翁，还大力踢破房门，抢走老翁的钱包内300令吉与提款卡等，还有手机，以及老翁妻子的1万5000令吉。

潜逃一年才被捕

被告得逞后逃之夭夭，却在事发后近一年，即去年8月19日才被警方逮捕。他当时否认有罪，不过却在今日案件要开审时才改口认罪。

被告在无代表律师下，向法庭要求一项轻判，他指本身还要照顾77岁的父亲。主控官林素歆副检察司希望法庭基于案情严重，受害者还面临损失，给予被告一个合理判决。

承审地庭法官伊旺在宣读判词中指出，有鉴于抢劫案日益严重与猖狂，在考量社会公众利益下，为此作出了上述判决，其刑期从被告的被捕日算起。