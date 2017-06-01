党团领袖认同 在野党看法有分歧 国内新闻

廖中莱建议华人当怡保新山市长

（怡保1日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱向首相建议在华裔人口为主的城市如怡保，市长由华人来担任，霹雳州马华及民政党及华团领袖在受访时皆认为这是非常好的建议，不过在野党的霹雳州议员则有不同看法，认为应该恢复地方政府选举，让人民来决定属意的市长。

怡保在70年代曾出现两位相当称职的华裔市长，即是在1975年受委的丹斯里李莱生及1977年受委的刘维翰。

马汉顺：非常好的建议

马华霹雳州联委会主席拿督马汉顺表示，这是非常好的建议，并全力支持廖中莱提出让华人为主的城市，由华裔来担任市长的提议。

他说，在一个多元种族的社会里，委任地方议会主席依据当地人口结构及环境伸缩性处理，是可以事半功倍的解决地方上的民生课题。

也是霹雳州行政议员的马汉顺说，这并不是种族的课题，而他会在霹雳州政府内扮演角色，尽全力实践廖中莱的有关建议。

郑可扬：槟州已有先例

民政党顾问丹斯里郑可扬受访时说，70年代曾有华人出任怡保市长，90年代民政执政的槟州，拿督丁福南就曾担任槟州市政局主席，因此，已经有先例。

他相信有关建议，有助于让国阵重新赢回华裔的支持。

他说，这并非一项种族课题，而是依据社会环境因素来决定，让地方政府在处理及解决民生问题更有效率。

蔡文玉：华社有所期盼

霹雳中华大会堂代主席拿督蔡文玉形容这是华社所期盼，鉴于人口结构因素，城市地区以华人为多，因此，由华裔来担任市长，能够更容易了解当地民生的课题。

倪可敏：马华政治伎俩

霹雳州行动党主席倪可敏则形容，有关建议是马华在大选前的一项政治伎俩，要让地方议会的服务有所提升，就应该恢愎地方议会选举，让人民选出他们心目中的市长人选，选贤与能及具民意代表来出任，才符合民主程序。

陈家兴：恢复地方选举

新邦波赖区州议员兼霹州公青团署理团长陈家兴认为，应该恢复地方政府选举，而不是采取以种族固打来委任地方政府主席。

黄保生：促进地方繁荣

怡保中国精武体育会会长拿督黄保生说，怡保过去曾有华人出任市长的纪录，而他们的表现都很称职。各族都有所长，因此，如果华人担任市长，能够促进地方上的繁荣，并不是不好的事情。

新闻背景：

怡保曾出现2称职市长

怡保在1988年被宣布为“城市”，怡保市议会也升格为“怡保市政厅”（Majlis Bandaraya Ipoh)，但是，在怡保未升格为市政厅前，70年代已经出现两位相当称职的华裔市议会主席（也称市长），即是在1975年受委的李莱生及1977年受委的刘维翰。