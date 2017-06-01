还看政治力量 没华裔支持也枉然 国内新闻

（新山1日讯）“新山市议会由华人任市长论”引起该议会的讨论，有回应指“华人任市长是诸多要求”的说法，让不论是社团或马华政党，都要求华裔认真看待华人政治力量事宜，因没有华裔支持，在政治里就没有谈判力量，也将不会有华人当市长的机会。

黄有益：需要政治筹码

新山市议员黄有益今日告诉《光华日报》，廖中莱的建议引起市议会的关注，有一些同僚回应指廖中莱的“华人任市长论”是诸多要求，因没有华裔的支持，马华没有政治筹码，没有“本钱”去向首相要求。

“一个人口袋空空，你会允许这个人当公司的股东吗？相同的，马华没有华裔的支持，你认为首相会同意让华裔出任市长吗？”

谢松清：建议相当正面

柔州马华秘书谢松清上议员说，廖中莱的建议相当正面，不过，若由新山市议会管辖的3个州选区，包括彭加兰岭丁、士都浪和柔佛再也都由反对党任州议员，要有华裔议长是不可能的。

他认为，来届大选，彭加兰岭丁、士都浪和柔佛再也这3个由马华上阵的州选区，重新获得华裔支持，让马华中选州议员，新山议会才有机会出现华裔市长。

郑金财：不分种族

新山中华公会会长拿督斯里郑金财说，华社相当欢迎廖中莱建议首相让华裔当新山市长的建议，认为只要人选能够胜任，就应该让有能力的人出任市长，不分种族。

他也说，首相应该以开明的态度和正面去考虑，让其他族群也可以参与推动国家发展的机会，不因只是单一种族。