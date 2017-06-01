五条路推出积分制 垃圾分类换米粮 北马新闻

（槟城1日讯）参与五条路的垃圾分类可以换“M Point”（Macallum Point）。五条路居民现下只要进行垃圾分类，就可凭每月累积的可循环垃圾积分，换取同等价值日常用品。

这些可供换取的日常用品，可说非常实用。包括5公斤装白米、2公斤装白糖、食油、洗衣粉、一打厕纸、面纸和其他，名副其实“用垃圾换米粮”，是垃圾丢对了，日常开销减轻了！

槟州垃圾源头分类6月1日正式开跑，为鼓励五条路组屋居民积极配合新政，五条路社委会别出心裁推出“积分制”，鼓励居民将分类出的可循环垃圾，送到空地上的社委会，记录积分。

林锋安：积分制电脑化

五条路社区发展暨治安委员会主席林锋安受记者询及时，笑称这是五条路的专属积分“M Point”，记满1000分的居民可获得一张设计精美的“绿卡”，凭卡一扫描便能追索到持卡住户累积分数。

他是于周四在五条路社委会前空地举行的“垃圾源头分类推介礼”后，给媒体讲解“积分制”。五条路是全槟人口全密集地区之一，共有逾5000户高楼住户。

五条路垃圾源头分类积分制，属电脑化。每户居民可于每天（除周一）下午4时至7时，将家中可循环垃圾送到社委会，当值人员秤了垃圾重量后，便按住户地址，将重量记录输入电脑。

“居民下次来到，只要说自己是第几座、几号门牌的，每次垃圾量就会按日期记录，累积分数。”

林锋安指出，1公斤废纸可换取2.5分、1公斤塑料5分和1公斤铝罐30分等。一旦积满150分，便能换取5公斤装白米一包。这项行动，目前已获得逾16名住户参与、一人积满千分得卡一张。

他也补充，会员绿卡意谓“活跃会员”，是一户只可换取一张卡。社委会会于每个月15日、30日两天，开放予居民以累积的积分，换取同等价值日常用品。

曹观友：政策不完美 “被栽赃”可上诉

垃圾源头分类开跑，槟地方政府委员会主席曹观友强调“没有完美律法”，一旦有人民发现自家“被栽赃”没有分类，即刻拍下垃圾虫照片或其他证据，进行上诉。

他也在致词时说，州政府放眼以两年为目标，以成功推行是项政策。地方政府也会在两年过程中，观察出现的所有政策弱点，逐步修正，直到完善。

“执法人员执法时，是根据居民门前垃圾桶的垃圾，进行检查。一旦发现没有分类，就开出250令吉罚单。执法人员是无法得知，谁才是丢垃圾者。”

他周四出席是项活动时，被媒体询及有大山脚居民，在当地的垃圾分类教育活动上提问说，有地住宅常发生“别人家垃圾丢在我家门前”问题，忧心被栽赃遭罚。

他不讳言，法例无法完美，这样的法例无法顾及的漏洞仍无法解决。人民可做的，即是搜集证据，一旦被开罚后致函或亲自到地方政府上诉求情，共同解决。

他强调，人民不应抱着“自扫门前垃圾”的自私行为，垃圾源头分类是环保，是为下一代延续良好环境的“良心工作”。但槟州再循环率高达36%、是全国之冠，相信在此良好基础下，分类新政最终会成功。

“实行一项政策，不能等100%人准备好才做，这是不可能的。所以一步一脚印，边做边看如何（是否需检讨）。”

出席者有槟首长林冠英、彭加兰哥打州议员刘敬亿、光大州议员郑来兴、槟岛市政厅秘书尤端祥和五条路社区发展暨治安委员会主席林锋安等。