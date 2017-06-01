丹纳… 你没问题 我有问题 大城小镇

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报道、摄影：林海发、陈曼莉

（北海1日讯） 你没有问题，我（选民）有问题！

槟州议会有40个州议席，首长林冠英与10名槟州行议议员、首长政治秘书黄汉伟、正副议长即拿督刘子健和拿督玛达沙比，共14人是不需提问的。26名可提问的后座议员中，峇眼达南州议员丹纳已在过去数年的州议会会期中，多次没有上呈书面提问，因此被冠“没问题议员”。

对此，本报记者在其选区抽样式走访选民的看法时，结果有弹有赞，看法不一。

根据选民的投诉中，发现峇眼达南选区民生投诉多数以水灾、巴刹公共卫生、贩商福利及基本设施问题为主。

流动小贩遭取缔 峇眼花园巴刹冷清

峇眼花园巴刹售卖干料的贩商林如万接受访问时说，北海一带约有6至7个公共巴刹，当中峇眼花园巴刹虽被冠为最干净及其停车场最宽敞，但也是最冷清清的，事因市政局频取缔流动小贩，间接影响巴刹的生意。

他认为，巴刹虽有105个摊格，目前只占用30个摊格，而巴刹外没有流动小贩卖衣服以及其它用品，以致没有人潮及生意不理想。

他说，目前世道不好、生意难做，小贩们都要养家活口，希望市政局能网开一面，让流动小贩有生计，也带动巴刹人流。

乌绒峇都木屋区 环境差福利问题多

在峇眼达南活跃的团结官许智勇说，他接获最多民生问题的投诉是来自乌绒峇都木屋区，指该区环境卫生恶劣。

他表示，平均每个月都会接到10至20宗来自贫穷家庭人士的求助，因此，他认为该区卫生与福利问题，议员应更为关注。

问题牵涉市政局 冀州议员代民反映

峇眼花园睦邻中心计划主席卓融隆表示，该区所面对的问题都牵涉到市政局，他希望丹纳州议员能够代居民向市局反映。

他强调，每当区内有办活动要求拨款，丹纳都有求必应，一般社团所申请的福利他都会支援。

他说，丹纳属于比较文静不宣扬功劳的议员，让人误以为他是有问题议员。惟，他也希望其服务中心工作人员态度有待改善。

生锈铁粉沾车辆 忧吸入将影响健康

家住珍菲市的林椗格表示，该住宅区车辆经常都会被来历不明的生锈铁粉沾上，这导致住在那儿的人都会吸入这种来历不明的生锈铁粉，非常影响健康，希望州议员能为民解困。

沙石垃圾堵沟渠 大雨来袭导致积水

选民林忠伟表示，峇眼花园水沟排水经常有问题，沙石和垃圾堵塞，尤其下大雨来不及排水导致积水。他希望通过州议员丹纳的反映，市政局能改善工作效率，确保当地排水系统良好。

排水系统待改善 适时提升基本设施

商人罗信典投诉说，甘榜孟加里有许多美食能吸民众及游客，但该区的排水系统问题，有待州议员给予正视。

“堵塞问题不是一两次大扫除即可解决，而是需要适时提升基本设施条件。”

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民生问题控制中 没必要在议会反映

商人李来发受访时认为，也许当地州议员的想法是，地方性的民生问题，是他所控制到及能解决，因此没带到州议会反映。

也是北海新路广福庙主席李氏也说，该区州议员丹纳在选区有服务，因此，他不认同，对方没有在州议会中提问就代表他是有问题议员。

助解决组屋问题 个性谦卑不爱表现

峇眼花园组屋管理层及盂兰胜会主席陈子铭说，丹纳个性谦卑，或许他不爱过于表现，他没在州议会提呈问题不代表他没做事。

他举例，峇眼花园组屋区B4组屋广场低楼地面龟裂、B7沟渠管道龟裂、组屋区水槽生锈，这些大工程皆通过丹纳州议员协助解决。

水灾问题已解决 懂得拿捏无须反映

峇眼花园康体协会主席张南团认为，一些地方上的小问题无需拿到州议会去反映，并相信丹纳懂得拿捏，再说该区水灾问题也经解决。

助申批永久地契 护最古老华侨总墓

后芭福德祠理事会主席纪金钟认为丹纳是一个有做事的议员，当中北海王俊畅路华人公冢是先贤越洋南下后在威省扎根的重要历史见证。

他说，这是目前威省唯一最古老的华侨总墓，前朝州政府没办法处理该祠地契问题，丹纳却协助申批永久地契，让后辈能够缅怀日治时代悉数的先贤，这是一个很好的例子。

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丹纳：接投诉速行动解决



对于被冠上“没问题议员”，丹纳回应表示，他做事喜欢马上行动及解决问题，根本无需等到一年2次州议会才来发出提问和解决。

他说，峇眼达南选区并不大，很多问题都有一直在跟进，并强调这是民选议员的责任。

“反对党的代表鲜少与地方政府联系，所以不清楚议员与其团队经处理解决地方上的民生问题。”

他表示，虽然无法全面解决选区内问题，不过会减少至最低点。

他解释，没有书面提问并不代表没有做工，尤其在处理水灾问题上，是最受他关注的一环。

至于乌绒峇都的环境卫生问题，市政局工作人员没有到乡村内清理，住户必需把垃圾拿到外面的垃圾桶，以便垃圾车到来收集。

“我的服务团队及社委会也会定时到木屋区进行大扫除。”

而且，他认为，环境卫生不能一味依赖市政局工作人员帮忙，住户本身也要照顾周遭的环境与清洁。