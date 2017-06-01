团结不是靠一方支配 异言堂

文：颜健品

多源流学校的存在，一直以来是大马的教育制度特色，只不过遗憾的是，不时会有有心人抨击非国小学校阻止我国迈向各族团结。

多源流文化是大马建国一甲子以来的建国基础，各族语言及文化，亦是丰富化这块国土的核心价值。百花齐放，总好过一花独放。事实上，在我国教育制度下，各族人民在宪法也获赋予学习母语的权利。

首相拿督斯里纳吉近日提出一个构思，认为强化国民团结无需关闭其他源流小学的论调，反之国人可挑选一家国民学校，以马来文为媒介语，并强化华文、淡米尔文、英文甚至阿拉伯文的选修科。若一名华裔生进入该所学校就可同时学习三种语文，而学校的教师也是来自多元种族。

纳吉说明这不是一项建议，纯粹是构想，并呼吁大家可以针对他的想法思考。相对常主张关闭非国小极端言论的政客，纳吉的论调显然精明及温和的多。确实，教育是最有利实现国民和谐的一环，但必须承认的是，我国施行的是不同源流学校体系的教育制度。

的确，关闭华小或淡小不是强化国民团结的最好方式，不过将学生集中在国小，再以其他语文选课搭配教学，也不见得会是一个很好的新替代方案。这个构思，其实就好像多年前提出的“宏源学校”概念。

反观，目前非华裔生读华小的趋势已普遍化。与其花心思提升或改变国小的教学制度，不如公平分配国家财务资源用于发展非国小源流学校更实际。其实，巫裔家长会把孩子送到华小就读的原因，相信教育部都了解其原因。

事实上，华小教导的课程也与国小无异，只是差别在于语言上的运用。在华小，各族裔学生打成一片是常事，也少听闻校方怠慢或不注重非华裔生的事发生，反之华小有不少学业成绩优越的非华裔生。

尽管华小在近10年面对华裔生流失的趋势，但巫裔生的入读，撑起了学校的学生人数，更印证了不是教育制度里主流学校的华小，除了成为巫裔家长的首选外，华小的办学方针也显示，无论对哪个种族的学生，校方都尽本份教好学生。

要强化国民团结，不一定在制度上强施政策就能取得预期效果，反之该加强的是各族相互包容、尊重、认识的宣导教育。这类“社会工程”不能以强逼形式来达到目的。多元文化是我们的优势，除了该珍惜和保留之外，更该设法发扬光大。团结，不一定要有个形式来显示效果，当然更不是由一方面来支配否方面，就是所谓的团结。