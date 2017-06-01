伊党是否飞蛾扑火 异言堂

文：单细胞思想

笔者这回想聊的是即使希联无法在来届大选撼倒国阵，那也要把伊党埋葬。伊党正式与希联断交，无论它想转向靠拢巫统或是单打独斗，此策略在笔者眼里更像是飞蛾扑火。前首相马哈迪医生更断言伊党在来届大选自会自食其果，输掉其绝大部分参选议席，败北走人。笔者认同此一说法，因此趁机拾人牙慧来与读者分享本人的看法，预想一下伊党在来届大选可能遇上的瓶颈。

众所周知，伊党与巫统是宿敌，大家的传统议席都是落在巫裔乡区或巫裔为主的半城乡区，也就是说上届大选伊党所输掉的国州议席都已经落入巫统手中。过去的伊党大会，伊党领袖们放眼来临的大选角逐80个国会议席及比上届大选更多的州议席。但政治现实驱使它为了在大选有更好的胜算，还是必须把大部分角逐的国会议席放在与巫统对垒的传统选区，即使领袖们都放话要在现有的希联议席上阵。此状况将给伊党与巫统想要在大选时的政治合作带来矛盾和协商上的瓶颈。巫统是地方诸侯山头林立的政党，凡是以利益挂帅，正所谓人走茶凉，每个选区里有不少大大小小的承包商依靠着选区拨款，试想会有哪些现任巫统议员愿意把议席让给伊党。因此，巫裔选区或巫裔为主的半城乡选区在来临大选上演三角战是必然的，伊党与巫统如果能商议避开对垒则让希联更有赢面，无论单挑伊党或巫统都是希联的最佳选择，可见伊党已进入死胡同，只有三角战而不会有第二选择了。

当大家都说伊党的搅和制造三角战只让巫统得利，既然是损人不利己的事，那何尝不被看成是希联制造三角战把伊党埋葬呢。凡是伊党的选区希联都上阵，那结局是伊党可能全军覆没，搞不好连吉兰丹的政权都输掉了，吉兰丹政权未必是希联看重的但却是伊党的根。假如这一切都发生了，肯定重伤伊党实力，政治评论者还预言伊党会再次分裂，弱势的伊党到了另一届大选会更加凋零，因为老一辈的支持者减少却又吸引不到太多的年轻支持者，所以这整个故事的演变就好比把一头狼赶进死胡同再活生生的打死它。伊党的现有策略可能会是让它走向永久没落的开端，好比预想不到开国政党马华公会今时不被年轻世代认同。政治上没有永远的敌人，那也不会有永远强大的政治实力。

笔者总认为我国的民主政治是不可被宗教或种族主义凌驾的，或许大部分的巫裔希联领袖也看不清这一点，因为宗教是他们生活的重心，他们不懂也没有勇气去辩论宗教的教义是生活上的指引但不能是马来西亚内政的纲领。犹如355法令的修改，这些巫裔希联领袖们总是模棱两可，即使他们之中认同回教法庭必须修改的是制度而不需要与我国现有法律并驾齐驱的神权法律，他们还是不敢在族群里温和开明的辩论此课题。笔者承认现今的社会依然保守与谈论敏感课题，可是任何时代都有它的言禁，譬如古代中国不谈自由恋爱，现代中国不谈民主政治，社会进步就需要有影响力的领袖勇于辩论这些课题。善于避而不谈是我国社会对于敏感课题的回应，扫入地毯里不表示问题得以解决，只是让它根深蒂固，他日如想再次谈及封尘已久的课题，也不知该从何说起。