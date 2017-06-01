使命感 异言堂

文：黄志毅

在这个世界上，极少有辍学生向大学生发表毕业典礼演讲的机会，史蒂夫乔布斯（Steve Jobs）和马克扎克伯格（Mark Zuckerberg）可能是仅有的两个例外。

就在上个星期，马克扎克伯格在哈佛毕业典礼上演讲，其内容给我未来漫长的旅途带来许多灵感和希望。

他的演讲重点，是人生必须创造使命感。我们这一代的挑战，正是如何创造人人都有使命感的世界。

当我们看回自己、家人、朋友和整个社会，是不是看起来都几乎是一样的？

很多人早上醒来，就急着上班，匆匆忙忙，下班回来，休息几个小时，就睡觉了。同样的事情日复一日。有时候，他们在周末休憩、享受天伦之乐或自己的嗜好。

当约翰肯尼迪参观美国宇航局太空中心的时候，他看到一名拿着扫帚的清洁工人，就问他在做什么？清洁工人回答：“总统先生，我正在帮助一个人登陆月球。”

清洁工人大可在自己的一生中不断抱怨工作和工资，但美国宇航局太空中心的这名清洁工人，决定为自己创造一个使命感——如果没有人清理太空中心，环境变得脏兮兮该怎么办？这可能会影响工程师和宇航员的健康和工作情绪，这些小事情可能会影响到登陆月球的任务。

这正是我们社会不断进步的主因，我们的挑战不只是创造新的工作机会，而且要创造全新的使命感。

一起追求有意义的项目，是创造一个人人都有使命感的世界的一种方法。

有意义的项目，可以不同的形式存在。

我们的第一任首相东姑阿都拉曼的司机，可能只被一些人视为一名司机而已，但他们从未想过，就是他把国父载送到各大重要的会议，才让我们的国家成功争取独立。

马来西亚羽毛球训练场的清洁工人，也在确保场所卫生方面扮演重要的角色——避免球员生病。

槟州工业不是由敦林苍祐一个人开发的，还包括了他的顾问团队、行政议员、他们的助理，还有许多在工厂里奋斗的槟城人。

许多工作本来是我们的谋生手段，但是，如果我们有使命感，就可以干出一番伟大的事业。

正如马克扎克伯格向刚毕业的千禧世代所说的，我们也要告诉自己，现在是轮到我们做一番伟大事业的时候了。

要做大事，我们不必先接受高等教育或学会高水平的技能。把我们所懂得的一切转变成使命感，那么，我们就可以做一番伟大的事业了。

不如我们把时间献给那些没机会接受教育的穷孩子？

不如我们教授人们更好的驾驶礼仪？我们可从而减少交通阻塞和交通意外。

不如让工厂的员工学习环保？污染可能因而减少。

不如花一点时间讨论社会问题及解决方案，然后提交给政府？这就是我们所说的公民参与，这也可能是我们可培养的新政治文化。

我相信这些目标都是可以实现的。让我们一起努力，让社会中的每个人扮演更重要的角色，一起创造更美好的城市和社区。

一起来做大事吧！不仅要追求进步，而且要创造使命感。