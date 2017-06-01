立法强制孩子赡养父母 异言堂

文：江振鸿

前阵子在上班途中收听到某电台有关于因子女平常时需上班工作而把家中没人照顾的老人家送进安老院或养老院的话题的Call In节目。不少听众都认为把老人家送进安老或养老院就如同把小孩送进托儿所一样，并无不妥之处。

然而这两者间往往都有不同之处。相信当很多人因工作关系而把孩子送进托儿所时，在工作的当儿都是很挂念着在托儿所的孩子，每天一下班就迫不及待的把孩子接回家享受亲子时光。我们也很少听说过有孩子被父母遗弃在托儿所。

而作为一个对比，有一些把父母送进安老院或养老院的子女拥有看似堂皇的理由（让父母获得良好的照顾），但这些子女有多少个心中还挂念着在安老院或养老院的父母，一有空或过年过节就迫不及待的把父母接回家？否则一些养老院也不会有強制要求孩子把父母接回家过年的规则。今年4月槟城威北一间养老院甚至因发生传染病而采取紧急疏散措施，要求子女把父母暂时接回家时，却受到不少子女的冷淡反应。这些子女的“孝心”可见一斑！

有到过一些安老或养老院的人应该都会发现到住在里头的老人家往往臉上都缺少了应有的笑容，与一些收费安老或养老院在招揽“顾客”时所形容的安享晩年好地方有天淵之别。原因无他，只因这些设备完善和有不少年龄相仿院友相伴的安老或养老院还是缺少了温暖的亲情。

此外，槟城五条路一名八旬老妇于今年3月被子女赶出家门后获安排免费居住在一间安老院，虽然所谓清官难断家务事，局外人也许无法去了解个中的对与错，然而纵使老人家有多不是，毕竟这是自己的母亲，这些子女的举动令人发指，更白白浪费了社会的资源去帮他们奉养母亲。

因此我想，政府有必要效法新加坡般立法强制孩子赡养父母。而尤有进者，政府也需一并立法禁止所有的安老或养老院接收健康、有自理能力並有孩子的老人家入住（日间看护则除外），从而迫使孩子们不会把安老或养老院当作父母的弃置所。而那些子女在照顾上心有余而力不足，尤其是患上老人失智症父母，就算被允许入住有收费的安老院，政府也应该立法强制孩子定期探望父母或在一些佳节期间，把父母带回家团聚几天。