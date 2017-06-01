国行准阿马兴业洽合并 公积金局料双赢 经济新闻

（吉隆坡1日讯）阿马银行（AMBANK，1015，金融组）和兴业银行（RHBBANK，1066，金融组）已获国家银行批准进行并购洽商，打造国内第四大银行集团。

经国家银行肯守，双方已订立独家并购洽商，以确定合并条款和条件，提交相关监管机构。

阿马银行和兴业银行发表联合声明称，有关洽商协议将在今年8月30日届满，以确保能有效地实现股权整合计划。

分析员认为整合计划仍有诸多盲点待解，能否起到显著加分效果有待商榷，但相信两家银行的共同股东雇员公积金局将是终极大赢家。

配合上述宣布，阿马银行和兴业银行今日暂停交易，股票将在明日（2日）复牌。

兴业银行董事经理拿督佐哈里姆益表示：“我们有信心若整合献议成形，将为扩大后银行集团带来更大的协同效益，并造福股东、客户、雇员和所有利益关系者。兴业银行和阿马银行整合将创造第四大银行集团，并在主要业务环节创建规模和市场领导地位。”

阿马银行董事经理拿督苏莱曼指出：“这将为阿马银行掀开新篇章，并逼近我们成为前4大银行的目标。我相信集团与兴业银行整合将创造更强的业务和财务。”

粗略计算，合并后银行集团总资产将达3658亿8000万令吉，仅略次于大众银行的3800亿5000万令吉。成为国内第四大银行集团。这起合并将强化与马来亚银行（MAYBANK，1155，金融组）和联昌集团（CIMB，1023，金融组）的竞争能力。

阿马银行和兴业银行强强整合，为平静多时的银行业再掀涟漪，周四银行股表现分歧，除了马银行全日下挫2仙至9令吉42仙外，兴业银行的“旧爱”，也即联昌集团和马屋业（MBSB，1171，金融组）双双以“涨”声送上祝福，前者起10仙至6令吉50仙，后者涨6仙至1令吉34仙。

大众银行（PBBANK，1295，金融组）银行业老三地位受威胁，全日股价下行2仙至20令吉零4仙，但市场看好的下个并购对象安联金融（AFG，2488，金融组）却未获追捧，股价下滑13仙至4令吉20仙。

周三闭市时，阿马银行涨11仙或2.16%，收报于5.21令吉，市值达157亿令吉；兴业银行也收高1仙或0.19%，以5.39令吉挂收，市值达216亿1000万令吉。