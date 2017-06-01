令吉降至4.2860兑1美元

（吉隆坡1日讯）今日令吉兑美元汇价贬值。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币也大多走低。

我国2016年的劳动生产率仅增长3.5%（比预测的3.7%略低），国际原油价大跌，以及美联储在6月加息的可能性增加，都是导致令吉承压的因素 。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2860/2900，较昨日之4.2790/283038贬值。开市时，令吉兑美元报4.2880/2920。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0922/0971走低至3.0948/0988、兑每百日圆由3.8619/8662趋稳至3.8585/8628、兑英镑由5.4853/4921走弱至5.5037/5105，以及兑欧元由4.7873/7935贬值至4.8153/8202。

另外，中国外汇交易中心公布，6月1日人民币兑美元中间价报6.8090，为去年11月10日来最高，上调543点或0.79%，创1月6日来最大升幅。离岸人民币5个交易日大涨1000个基点。此外，1欧元兑人民币7.6658元，100日圆兑人民币6.1526元，1港元兑人民币0.87391元，1英镑兑人民币8.7700元，1新加坡元兑人民币4.9242元及人民币1元兑0.62852令吉。