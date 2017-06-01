包庇淫业搞权色交易 东莞一哥囚终身 国际新闻

（广州1日综合电）广东省前副省长刘志庚涉嫌受贿逾9817万人民币（约6200万令吉），周三被判处无期徒刑并没收个人全部财产。而事实上，被称为“东莞一哥”的刘志庚过去多次被指搞权色交易，除了作为东莞色情事业泛滥的“保护伞”，更被人实名举报，其家人插手经营夜总会。

61岁的刘志庚曾历任东莞代市长、市长及市委书记。2013年底中央巡视组进驻广东后，收到不少关于刘志庚主政东莞期间的举报资料，称他是东莞色情产业的保护伞。还有媒体报道指，刘志庚私下称“太子辉”（梁耀辉）为“哥”，从来不敢得罪这位东莞色情业“大哥”。

早年刘志庚更被实名举报，其家族在当地经营夜总会、开公司仗权敛财，其妻子、胞妹及胞兄等均被点名指涉案。去年4月，中央纪委监察部通报指，刘志庚严重违反政治纪律，长期搞迷信活动；严重违反廉洁纪律，纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产并涉嫌受贿犯罪被双开。

据内媒早前报道，去年2月刘志庚下台后，中纪委监察部冻结了刘志庚及其亲友名下多个中外银行户头，发现存款总额竟高达370亿元，又在其住宅搜出总额达510亿元的中外债券。调查人员当时还没收约300处房产，总价值约为17亿元。另搜出价值约10亿元的古董、字画，还有超过60辆汽车、中外名酒、黄金、白银及中外货币现金等。