台军当反潜机是“刑台” 引擎吊挂女兵狂喷泡 国际新闻

(台北1日综合电)台湾军队军纪涣散？台空军向美国采购的12架P-3C反潜机，即将在7月举行成军典礼，但负责维修P-3C的空军屏东439联队第6修补大队发动机修护分队成员，竟藉帮蔡姓女下士庆生恶整她，把她挂在P-3C引擎的吊挂机上长达20分钟，并朝脸部喷洒刮胡膏，蔡女哭喊求助，也无动于衷。事后，涉案人员仅遭轻罚，重伤军纪严明形象。

今年3月2日下午4时许，439联队第6修补大队发动机修护分队刚上完莒光课，吴姓少校分队长突然宣布集合，以训练课程名义，要求执行高空作业防护衣着装练习，当轮到蔡姓女下士时，分队总班长廖文伟及士官长张峰豪就暗中指示，从后方强行使用吊挂机将蔡女吊起，蔡女不断哭喊怕高，但在场军士官完全不予理会。张姓士官长还拿出预藏的刮胡泡，不断往蔡女的上半身及脸部喷洒，这一吊就吊了二十多分钟。

根据爆料者所提供图片的显示，蔡女先用手遮脸，并双手合十的求饶，但张姓士官长仍将刮胡膏喷向蔡女的脸部，让蔡女大叫、哭喊，旁边的男姓军士官都哈哈大笑。

爆料者批评，吴姓分队长在旁坐视下属胡搞，根本已经不适任现职。况且P-3C的吊挂机是专门吊挂引擎还有螺旋桨，如果要使用，还须经上级核准，如今却成为军中整蛊人的“玩具”，显见内部军纪败坏。

针对部份官兵未能遵守营区纪律，单位已分别核予涉事3人记过1次至申诫1次的行政惩处，并强化官兵正确认知，以确维部队纪律，防止类似案件再发生。