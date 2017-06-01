NASA明年发射探测器 首度近距离触日 国际新闻

帕克太阳探测器飞向太阳构图。

日冕比太阳的实际表面更热，太空总署形容这是一次“极端任务”。

探测器以天体物理学家帕克命名。

（华盛顿1日综合电）美国太空总署（NASA）一艘太空探测器，将于明年升空，直朝太阳飞去，它以接近60年前预测太阳风存在的天体物理学家命名，亦将会成为第一个飞入日冕的探测器，让人类以从未如此接近过的距离观察太阳，堪称是一次“触日”任务。

美国太空总署周三宣布这项炽热太空任务，“帕克太阳探测器”将于明年夏天由卡纳维拉尔角升空，它将飞到距太阳表面644万公里内的太阳外大气层，亦即日冕，这将比以往任何其他太空船都大大接近太阳，距离仅是以往太空船与太阳相距的7分之1。它所受的残酷热力和辐射，以往任何人造结构都难以相比，时至今日才有物料可以进行这种艰巨的任务。对于太阳物理学而言，“帕克太阳探测器”可说是哈勃望远镜级别的任务，预计结束时间为2025年6月。

探测器是以芝加哥大学荣誉教授帕克命名，他在1958年就公开了首份有关太阳风的论文；太空总署科学任务负责人祖布谢指出，这是首次有太空总署太空船以在生的研究员命名。

“帕克太阳探测器”所飞到的区域，温度高逾摄氏1377度，但探测器配备11.43厘米厚的碳复合物防护装置。探测器大小有如一辆小型汽车，将于7年内7度飞越太阳，太空总署形容是一次“极端任务”。

这个任务的目的就是探索和观测太阳外部，了解太阳的外层大气以及太阳风，进而了解像太阳般的恒星是如何运作。美国国家科学院最近一项研究显示，没有预警的太阳风暴，可能仅在美国就造成两万亿美元的损失，并使东部海岸一年没有电力。

NASA指出，近距离探测太阳，亦有助提高人类预测太空天气的能力，改善会影响地球生命的主要天气事件，以及协助人造卫星和太空人的观测。

有关太阳风的许多基本问题，人类迄今仍然没有答案；此外，诸如为何日冕会比太阳的实际表面更热，这问题亦有待解答。约翰霍普金斯大学应用物理实验室任务项目科学家福克斯说：“要实际去到那里及接触太阳，才能真的解答这些问题”。