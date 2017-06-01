【斋戒月市集停车位纠纷】 疑不满遭无礼对待 女子拍视频网上发布 北马新闻

(亚罗士打1日讯) 斋戒月市集停车位引争执！一名华裔女子疑不满遭巫裔车主一家无礼对待，将对方使用暴力拍打其车子、比中指挑衅手势，以及抛鞋子等举动的视频发布在脸书及Instagram。

事主希望藉此视频让网民评理，短片上载不久迅速被网民广传。至於，被指无礼的巫裔女子，事后也在脸书贴文道出事情来龙去胧，双方各执一词。

該短片是由一名华裔女子Ann Lim所发布，短片长达40秒。画面显示一对巫裔男女站在车镜外，一脸凶像的对着车里的人骂，过程巫裔女子还比起中指做出挑衅的手势，2人之后走开。不过，该名巫裔女子不罢休，相信是因为不满对方拍摄，随手把脚下的拖鞋脱下，将拖鞋抛向对方车子；随即另有一名巫裔女子趋前，2人一起拍打对方车子。

这起事件是于周二傍晚约6时，在浮罗交怡岛瓜镇斋戒月市集发生。

巫裔女子贴文后即删除

另一方面，一名相信是被指无礼的巫裔女子西蒂卡迪查在脸书发布贴文指，她一看到停车位，就直接把车停进去，然后把车锁上，欲走去市集买食物，就在那时她看到华裔女子把车子倒退，不断的向她们鸣车笛，直到周遭的人都看着她，于是她只好走向对方的车子理论。

“对方一打开车窗就说那停车位是她的，且还骂我无牌驾驶！由于我懒得与她争吵，只好继续朝市集走去，直到我转回头发现她使用手机拍我和家人，我才一气之下趋前找她理论，对方非但没回应，还把车窗关上，向我比拳头….”

不过上述贴文发布不久，西蒂卡迪查即把贴文删除。

警方证实华裔女子报案

對此，浮罗交怡副警区主任玛哈妮副警监受询时证实这宗爭執事件。

她表示，該名22岁华裔女事主在事发当天傍晚6时21分已向警方报案。警方仍在调查事件來龍去脈。