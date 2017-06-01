真材实料色香味 父子兵好手艺 吃货｜厨趣

报道/彭可晶

摄影/陈友晋

穿梭槟岛的大街小巷，很多不起眼的煮炒（热炒）摊子或小店，都隐藏着可以花小钱就吃到餐厅水准的美味。这摊在组屋底层小咖啡店启程，如今已拥有小饭店规模的大排档餐厅，就是其一。这对父子兵师傅联手下厨，仗着扎实手艺，让客人三两天就来捧场一次解馋。

大排档搬进店

如果不是特意循着地址找寻，也许我就错过了这家实在平凡又不起眼的热炒小店。无论是旧址或新铺，《大肥来大排档》主厨大肥来师傅与儿子江凯杰师傅，都挑了低调不哗众取宠的地点，这份殷实，还有温暖亲切的菜色与服务，却也实实在在地留住了客人。

近年的热炒口袋名单，少不了的就是这家之前隐在槟岛大路后Jalan Tapah组屋楼下的大排档，这庶民风味十足的热炒摊，就窝在一个非常引不起人们注意的小角落，但这里的口碑可是一等一，有时候在用饭尖端时段前来，还得候位呢！

他们酸酸辣辣的砂煲咖喱鱼头，浓郁下饭的金香茄子，香酥惹味的手工韭菜卷……每道菜色都实在好吃，即便没有优雅的装潢，也没有好停车的便利，但每天开业时分，都是人头涌涌，主厨父子兵锅铲敲击锅子的锵锵声，带出了香气馥郁的料理，锅气十足让客人边等边垂涎三尺。

在组屋下做了7年生意，常客越累积越多，为了让客人有更舒适的用餐环境，去年，他们在槟岛大路后《阳光日落洞超级市场》旁，找了一家店铺，不再“寄人篱下”，也把营业时间拉长。动作俐落但有点腼腆的江凯杰师傅说：“我们多开了午餐时段，方便上班族客人。”

平价快速上菜

负责点菜的江妈妈笑眯眯地接腔：“很多熟客之前还以为我们结业了呢，结果一看到我们的招牌，都欢喜地跑进来说：‘还好你们还在！’”这天，我们点了一桌子菜，煮炒店讲究就是快速平价口味佳，这里真的完全达标。

一旁的熟客热情地向我们推荐一定要点鱼料理，说一定要尝试他们家的鱼料理，无论是以咖喱或冬炎料理，都非常惹味下饭。小江师傅说：“我爸爸擅长泰式料理，所以和其他中式煮炒摊不一样的地方，是我们的菜单多了一些泰式料理选项，也可能因此多了一些爱吃酸辣口味的客人吧！”

小江师傅从基层学起，承袭了父亲大肥来师傅的料理天赋，多年来在北马与南马的餐厅历练，2009年，他和曾经在新马两地与吉打亚罗士打任厨师40余年、擅长泰式料理的父亲联手开了《大肥来大排档》。拜访他当天，想邀请大肥来师傅一起聊，小江师傅却笑说：“爸爸害羞，只喜欢待在厨房啦！”

不勉强大肥来师傅，就好好享受师傅的精湛手艺吧！唔，热腾腾香喷喷的，每一口都是真材实料的真滋味哪！