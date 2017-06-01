棒下出孝子 蕉风椰语

■小芷

在教育儿女方面，每一个家庭都有属于自己的一套“家规”。在我那个年代，所有家长都实行“棒下出孝子，严师出高徒”的教育方式。可是，如今这种“体罚”教育却被社会给淘汰了，甚至连鞭打孩子，也随时会被控告虐儿。所以，我很疑惑是否应该继续以体罚来教育孩子？严母这个角色是否应该一代一代地相传？

还记得，母亲曾说过：“我是被你的婆婆从小打到大的。”以前，只要我做错任何事，母亲就会拿起藤鞭往我身上扫去，然后要我跪在神台面前忏悔和反省。母亲要让我知道这样的行为是不对的，并且努力导正我的思想，希望以后我不要再重蹈覆辙。

在金庸的著作《笑傲江湖》里，令狐冲犯错了，也被师傅罚在《思过崖》里面壁思过，好好反省，从错误中学习。所以，我一直很认同“打是疼，骂就是爱”的教育。

今天，我的身份已经从孩子变成母亲，我也终于明白母亲的一片苦心了。教导孩子真的不容易，特别是顽皮和爱捣蛋的孩子；所以三天两头就得请孩子们吃“藤条焖猪肉”。对于这些吃硬不吃软的孩子，“打”的教育是很管用的。

我发现到现在的孩子似乎都很好命，个个都是父母的“公主”和“王子”，结果培育了许多拥有“公主病”和“王子病”的孩子。就像我朋友的孩子，从小就被宠坏，孩子要什么，朋友就买给他；只要孩子发脾气，他们两夫妻就会投降，不停地哄他。其实，凡事有求必应，根本不是爱！

要孩子成才，就应该教导他们分辨“对”与“错”。对孩子严厉，也是为了孩子好。最后，我得到的结论是只要所用的“方法”能在孩子身上产生良好的效应，那就是最好的方法了。