新加坡敬“李”之行（九）滨海湾金沙酒店

■陈建利

终于完成敬“李”的心愿，也见了前同事老朋友，这趟新加坡的行程也算到了尾声。

在我们打算回家时，妹妹给的两张滨海湾花园的入门票，让我们多住了一天。

滨海湾花园大名早就听说，既然都来新加坡了，不去看看有点可惜。而滨海湾花园隔邻就是我向往已久的滨海湾金沙酒店，我竟然忘记了我曾经为这独特的建筑物多么痴迷，却仍未一睹其真面目。这是多么荒谬的事啊。

我非常喜欢看高楼建筑，这也是我喜欢新加坡的原因之一。

对我来说，一个大都会一定要有海和高楼大厦，比如说西方的纽约，或者是东方的香港。而少了这些元素，对我来说都是名不副实。

新加坡，恰恰符合了我心目中大都市的所有条件。集中的高楼区、世界级的港口、干净的城市、便利的交通，这让新加坡变得非常完美。

我之前在新加坡工作时，放工后都会来到市内的公园，一边喝着香蕉牛奶，一边抬头体验被这些钢骨水泥围绕的感觉。

这一刻，可以将一天的工作压力都解除。

这也解释了新加坡大都市在我心目中的地位。

离开新加坡后，我还是有留意新加坡的发展，特别是金沙集团成功标得新加坡赌牌，并公布了独特的金沙酒店设计图。

我不断向新加坡的前同事打听酒店的进展，甚至好几次想提前到新加坡去看看这令我惊叹的建筑物是否如期完成。

可是，令吉兑新币的一再下跌，让我的新加坡行无限期展延，我想要不是李光耀，在金钱压力下我恐怕没什么决心到新加坡去。

渐渐地，我对一睹这独特建筑的欲望，慢慢地减少至淡忘的程度。

还好妹妹给的这两张门票，让我记起了当年的热诚。

新加坡的交通非常方便，我们乘地铁就可以衔接到金沙酒店。

当我们走出金沙酒店去观赏这独特建筑物的外观时，发现根本就没办法把整栋建筑物映入眼帘。的确，再美的事物，太靠近了，都会失色。我已经忘了人类的渺小。

于是，我们越走越远，终于在通往滨海湾花园的途中，如愿看到这建筑物的全貌。

三座呈人字形倾斜的高耸大楼，上方托着像一艘长型大船的悬臂桥，组成空中花园。而空中花园的“无边际游泳池”，更能提供360度鸟瞰大都市的视野，绝对是人生一大享受。当然，我没有豪气到去这家酒店体验这些无上的享受，但如论如何还是会有入住这家酒店的梦想。

我就这样静静站着欣赏这美景，虽然女友无法理解我的举动。（待续）