贸消部：免影响调查 促 M Mall暂停营业 国内新闻

（布城31日讯）贸消部促MBI集团在接受调查期间，停止所有的营运，以免影响调查工作。

贸消部执法组主任拿督莫哈末罗斯兰是针对在执法单位检举行动后，有关被检举的对象照常营运一事回应说：“我们较后会联络对方，促停止营运，以不影响调查工作。”

此外，对于国家银行、大马公司委员会及贸消部三个单位突击检查MBI集团旗下的槟城M Mall商场管理层，至今该商场还继续营业，莫哈末罗斯兰指出，该部目前还未判定该商场犯错，所以促请他们暂停营业，以便调查。

至于是否会对付采用M Point付款的商店或餐馆，该局同样会进行调查，有了结果才采取行动。

他说，该部将传召任何与金字塔活动有关的人士，以协助调查。

他还说，Mface Club计划相信是由5至6年前开始投入运作。MFace Club计划是由Mface国际集团所管理。

贸消部、国家银行、警方、大马公司委员会与大马网络保安机构等执法单位，是于本周一（29日）展开“代币行动”（Ops Token），取缔吉隆坡的“M Square”物流中心及槟城的“M Mall”购物中心，取走不少文件调查。

在这之前，MBI集团国际公司已被国行列入消费者警示名单。据了解，MBI及Mface公司会员共有450万人，遍布全球。