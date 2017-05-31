纳吉：国际数据咨询集中点 110亿打造智慧城 国内新闻

(布城31日讯)首相拿督斯里纳吉宣布将以总值110亿令吉，提供1gbps光速宽频网络，将赛城发展成为国际数据咨询外包公司集中点的智慧城。

他表示，首阶段的工程将在2019年竣工。赛城将在多媒体区域里兴建一所医院，竣工后将与布城及沙登医院为当地居民提供优质医疗服务。

他说，20年让赛城从一片油棕园锐变成今天的大马高科技中心，迄今不仅是世界各资讯工艺公司重要的投资地点，也让大马凭着“共享服务”成为世界第三大外包公司中心，仅次于中国及印度。

他说，60%在大马落户的外包咨询公司，都选择在赛城设立资讯中心。

他进一步说明，赛城智慧城将是一座“无现金交易城”，而目前只供公司集团使用的1Gbps光速宽频网络也将进一步扩大至住家用户，未来让所有居住在赛城的高科技份子都能享有1Gbps网速。

纳吉今日为赛城主持落成20周年庆之际，宣布落实以“革新驱动智慧城转型计划”为主题的赛城智慧城计划时，也宣布成立总值1亿令吉的“赛城未来革新基金”（CIFF），鼓励本地商家、创业者、甚至是本地或国际中小型企业申请，让他们投入与赛城相关的智慧产权的研发工作。

出席者包括城市和谐、房屋及地方政府部长丹斯里诺奥马、财政部副部长拿督奥斯曼阿兹、秘书长丹斯里伊万等。