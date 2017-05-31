来马涉罪案 外国人卖淫最多 国内新闻

（布城31日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里披露，据观察，外籍人士在我国涉及的罪案当中，不道德活动占最多。

虽然如此，他强调，移民局不会轻易向罪案妥协，因为这些人不仅仅在卖淫，还“淫乱”我国。

他说，卖淫是个人课题，这也违反我国国情，因为我国不允许娼妓活动，所以，移民局才会采取严厉行动。

“这些不道德活动，有外国人，也有我国人民涉及。这些不法人士常常把按摩院或水疗中心等，充作卖淫平台，而且还非常狡猾，建设秘密走道等。”

他今日在移民局与大马防范罪案基金会进行洽谈会与汇报会后，在记者会上如是披露。出席者包括马防范罪案基金会副主席丹斯里李霖泰、财政丹斯里曾福传和委员丹斯里彭茂燊。

慕斯达化说，在汇报上，旨在针对外籍人士涉及罪案等课题，进行讨论及探讨合作方式，包括加强执法及提高人民醒觉意识。

他说，我国的罪案涉及者不只是本地人，还包括外籍人士，尤其是非法外劳，如绑架、谋杀及抢劫。

“每当外籍人犯法或控上庭，都会交予我们，然后再遣返回国等。”