猪毛刷原来是羊毛 贸消部退还充公品 国内新闻

（马六甲31日讯）马六甲国内贸易、合作社及消费局今年2月初充公一批近200枝疑是由猪毛让作的毛笔、水彩笔及漆刷后，经过检验证实为羊毛制造，误会一场。

贸消部今日退还所有充公品给两名商家。而早前的这项行动，也导致五金业者人心惶惶。

甲州团结及消费人事务委员会主席拿督赖明忠，与五金机械建材磁商联合会顾问拿督林国安、署理会长苏德招、总务刘金裕等人见证，由甲贸消局执法主任韩查、商品事务主任罗海米把充公品全部退还给商家。

其中亿达五金有限公司业者林秀芳取回20枝水彩笔及52枝毛笔，而金元漆料五金有限公司负责人蔡粮贵则取回121枝充公品，包括6枝漆刷。

赖明忠指出，当局展开取缔后，把充公品送至吉隆坡化验，再把化验报告提呈予检察署，由当局决定是否提控。

不管怎样，化验结果显示，有关用品并非由猪毛及狗毛制造，因此总部已经指示当局归还充公品予业者。

尽管如此，他呼吁业者把猪毛制造的漆刷或毛笔等用具分类，清楚标签及区分非清真物品。

林国安则促请该局在实行新措施或修改法令，应致函通知所有相关公会，由公会向会员汇报，以免出现商家不知情而被对付的情况。他也希该局是基于全民消费者的利益为前提，而非以宗教角度展开取缔。

今年2月8日，甲贸消局到甲市区多间五金店展开取缔行动中，分别在两间五金店起获193枝疑是以猪毛制造的水彩笔、毛笔及漆刷，有关充公品较后被送去化验，证实为非猪毛及狗毛制造。

当局是根据2013年商品事务通令（由猪或狗的任何部分制作的物品），即规定相关物品必须注明和被分隔，展开是项行动。

任何违反2011年商品事务法令第4（1）条文者，团体机构将被罚款不超过20万令吉；个人则将面对不超过10万令吉的罚款，或不超过3年的监禁，或两者兼施。