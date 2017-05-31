国贸部长：金融市场不稳定 我国劳动生产无法达3.7%

（吉隆坡31日讯）国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法指出，大马2016年的劳动生产力成长达3.5%，从2015年的增至7万5548令吉增至7万8218令吉。

由于金融市场上的不稳定以及不确定的经贸信心，他指这导致了相关的成长无法达致第11大马计划内所设定的每年3.7％的目标。

制造业的成长达1.4％，生产能力提升至10万6647今吉；服务业则增长2.8％，6万8166令吉；而农业则止跌回升，2015年该领域的生产力为负成长2.3％，去年回升3.4％，达5万5486令吉。

慕斯达法是为大马生产力机构（MPC）2016／2017年生产力报告主持推介时，如是指出。这份题为《挑战界限，增权益能》的报告，由大马生产力机构（MPC）发布。

另一方面，提到大马是否可达到全年的预期目标？慕斯达法对我国的前景和更好的成长展望感到乐观。

他指出，随着大马趋向自动化后，业界的劳动密集度将会减少。

“有鉴于此，如果我们成功迈入第四次工业革命，则增长率将会更高。”

虽然劳动生产力无法达标，但是慕斯达法在受询时仍表示，我国仍然能够达致2020年高收入国目标。

他指，劳动生产力倘若能够继续维持在3.7％的增长，提升至9万2300令吉，我国还是能够达成宏愿的。

无论如何，他指这项目标也必须获得私人界的协助，才能顺利达成。

他指加强公共与私人领域的合作，是提升生产力的重要因素，而经济的成长仰赖生产力的增长。

我国劳动生产逾2万美元

在亚洲国家当中，大马的人均劳动生产达2万1564美元、泰国达1万零398美元、中国达1万4030美元、印尼和菲律宾分别是7507和7536美元。

尽管如此，报告指出，大马的生产增长率是排在中国6.6%、印尼4.6%及菲律宾4.4%之后，然而，大马是从较高的基点开始。

目前，我国已达到第十一大马计划的84.7%目标，即放眼在2020年人均劳动生产达9万2300令吉。

针对提高劳动生产率一事，报告强调，大马必须为不确定的外来因素做好准备，因为经济政策的转变，可能会影响大马经济和本地劳动力市场状况的结果。

报告说，这种外来因素可通过加强相关单位的合作，以建立各种生产力得以减缓。