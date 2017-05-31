首次与受害者会面 优步承诺2周回复 国内新闻

孕妇坐优步“贼车”案；“优步”（Uber）电召服务代表首次与受害者会面，并听取后者的意愿后，承诺会在两个星期后给予回复。

民政党雪州主席拿督洪进达说，他、该党两名法律顾问杨锦成与蔡高廷，以及女事主黄美欣及丈夫张浈雄，周三相约“优步”两名公司人员与代表律师见面，就女事主的遭遇商讨近2小时。

根据张浈雄的要求，“优步”要对女事主遭遇负责，以及负责解决医药费。

洪进达说，民政党在会面中提呈建议书，要求“优步”方面为女事主提供赔偿事宜，也要“优步”提供安全措施，确保公众未来不会遇到类似案件的发生。

他说，这次的会面是由“优步”主动提出，以了解女事主的情况，他引述对方的话，会在两个星期后，就女事主与民政党的要求给一个交代。

洪进达等人于事主夫妇周三下午在记者会，透露此事跟进其中女事主全程没有发言，不过期间拭泪，丈夫在旁安慰。

26岁女事主从事化妆品销售员，身怀六甲，她于本月21日（周日）晚上9时26分，如常搭乘优步服务的轿车，从首都谷中城返回雪兰莪州蒲种的住家途中，不料搭乘到“贼车”，在靠近蒲种市中心一带遭车内两名男子亮刀劫掠，复遭弃在当地。

警方接到投报后，援引刑事法典第395／397结伙持械劫掠条文查案，女事主案发后不幸流产。

其中一名22岁涉案男子于24日落网后，在延长拘留到星期三，不过再度延长拘留7天助查。