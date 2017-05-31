Perodua签署合作协议 大马Grab司机将受惠 经济新闻

(吉隆坡31日讯)第二国产车（Perodua）公司与大马Grab公司日前签署了一份合作协议，而GrabCar司机将从一系列增至服务中受益。

Perodua销售私人有限公司董事经理扎哈里指出，该协议不仅允许在最短时间内让GrabCar司机进行注册，同时也提供一站式服务中心，涵盖汽车维护、备用零件、保险和路税发放与更新等服务。

他在文告中补充，Perodua也可通过Grab服务更广泛性地宣传该公司的商品。

另外，Perodua也将为指定车款包括Bezza、Myvi和Alza推出特别价格配套，并且提供更实惠的贷款利率。

大马Grab负责人Sean Goh表示，其公司持续寻求对双方有利的合作伙伴，主要是为了协助降低驾驶与购车的成本。

他随着表示，该公司不仅期待着与各区域的司机们共同合作，同时致力于提供更安全、可靠、有效与实惠的交通服务。

截至4月为止，Perodua所售出的汽车有6万4700，占了整体市场的35.4%，而Axia车款为总销售额贡献其中2万2000，Bezza（1万9500），Myvi(1万3900）以及Alza （9300）。