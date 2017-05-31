堕胎丸充斥市场 警乔装顾客逮主谋 国内新闻

（吉隆坡31日讯）非法堕胎丸流通隆市，甚至以线上影像网站优管（youtube）推销，引起卫生局展开撒网执法行动，成功在乔扮成顾客取货时，逮获涉及兼充送货人的主谋。

日前，23岁青年在接近午夜独自“送货”时，被守候多时的卫生部执法组人员人赃俱获下逮捕，执法组人员乔扮成顾客取货，唯对方却没依时在晚上8时出现，反而通知迟到，姗姗来迟3小时才送货。

根据国文《每日都市报》报导，嫌犯送货时谨慎，是非法兜售堕胎丸的推手之一，负责制作影像在youtube上播放，推销堕胎丸。

在发生一名妇女因服食堕胎丸后流产送入吉隆坡政府医院后，卫生部执法组开始展开撒网行动以捉拿非法流通堕胎丸，尚在网络中留下联络电话，这相信他最终遭布网的执法人员捉个正着。

据了解，嫌犯被逮时尚企图佯称只是送货人，唯在进一步追问下才套出从邻国走私堕胎丸并在线上推销。

较后，执法组人员也起获16颗市值约800令吉的堕胎丸。

联邦直辖区及布城卫局生药剂服务组副主任拿丁艾隆依洛妮指出，卫生局在此之前已接获公众投报有人通过网络兜售名为Misptostol的堕胎丸。

她指出，网络上播放的影片还加上客户的使用评语，以说服公众相信产品的功能。这些药丸每颗卖50令吉，不过买家在提货前须先提供胎儿的周数，卖主才会提供相对份量的堕胎丸及价格。

她说，这些未获注册的堕胎丸，含有被列入有毒的元素。当局援引1984年毒辣品及化妆品管制条文7（1）（a）条文下调查，涉案者一旦罪成，可在1952年贩毒法令下第12（10）条文下面对罚款2万5000令吉或监禁不超过3年或两者兼施的刑罚。