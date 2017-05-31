半年内动手术2次 心疾女婴康复出院 北马新闻

（大山脚31日讯）患有先天性心脏病的6个月大的女婴诺雅娜，去年通过大山脚瑶池金母慈善基金会援助向众人筹取9万令吉手术费后，终于在半年内顺利完成两次手术，周二下午在母亲怀抱中健康出院。

瑶池金母慈善基金会援助

来自吉打润绒的女婴诺雅娜是于2016年11月7日出世就被诊断患先天性心脏病，心脏主要血管畸形及心脏有孔，当时医生经告知情况严重，需要进行两次手术，共需要9万令吉手术费。

家人无法负担惟有向大山脚瑶池金母慈善基金会（One Hope Charity & Welfare Berhad）寻求援助，并于12月17日发动筹款，19日筹足9万令吉手术费。

该主席蔡瑞豪今日的发文告指，女婴于12月21日进行第一次手术（修复畸形血管），历经6小时多手术后，在稳定情况下顺利完成，她也在12月29日获准回家休养。

他说，在休养那段期间，女婴的情况起伏不定，直到5月中情况较为稳定，经医生检查后安排于22日（上周一）接受第二次手术，是针对心脏有孔进行修补手术。

“当天手术历经7个小时，在稳定及顺利情况下完成，女婴在加护病房观察4天后就转去普通病房，并于昨日（30日）获准出院。”

他说，女婴才六个月大，就要承受两次的心疾手术，手术后她就能摆脱病痛，健康快乐成长。

父亲再诺（35岁，铁厂员工）及母亲姆再雅娜 （29岁，家庭主妇）对于各地善心人士不分种族慷慨解囊及祈福，深表感动及感激。